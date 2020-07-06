«Зенит» победил «Краснодар» и досрочно стал чемпионом России по футболу

Футбольный «Зенит» досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги сезона 2019/20. В воскресенье, 5 июля петербуржцы на выезде обыграли «Краснодар». Для «Зенита» это уже седьмой чемпионский титул.



Матч закончился со счетом 2:4. Первым за «Зенит» забил Сердар Азмун, но краснодарцы сравняли счет. Артем Дзюба вновь вывел «Зенит» вперед, но Даниил Уткин вновь сравнял счет. На 52-й минуте забил во второй раз. А на 71-й минуте полузащитник Алексей Сутормин помог петербуржцам увеличить отрыв.

После победы на счету «Зенита» стало 62 очка, и петербуржцы стали недостижимыми для соперников за четыре тура до окончания чемпионата России. Это самый ранний титул в истории российских чемпионатов. Прежде ни одна команда не набирала за 26 туров более 60 баллов.

