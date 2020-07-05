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Происшествия

В центре Новосибирска из окна выпал 4-летний мальчик. Он погиб на месте

Сейчас следователи проводят проверку

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Ребенок облокотился на москитную сетку&nbsp;

Ребенок облокотился на москитную сетку 

Вечером в воскресенье, 5 июля, из окна общежития в Центральном районе Новосибирска выпал 4-летний ребёнок.

— В вечернее время из окна, расположенного на 7-м этаже общежития на улице Ломоносова в Центральном районе города Новосибирска, выпал 4-летний ребенок. Оставшись без присмотра взрослых, мальчик смог беспрепятственно залезть на стол, забраться на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна. От полученных травм ребенок скончался, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По данному факту сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Вчера вечером из окна многоэтажки на Горском выпала женщина.

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