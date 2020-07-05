В центре Новосибирска из окна выпал 4-летний мальчик. Он погиб на месте

Вечером в воскресенье, 5 июля, из окна общежития в Центральном районе Новосибирска выпал 4-летний ребёнок.

— В вечернее время из окна, расположенного на 7-м этаже общежития на улице Ломоносова в Центральном районе города Новосибирска, выпал 4-летний ребенок. Оставшись без присмотра взрослых, мальчик смог беспрепятственно залезть на стол, забраться на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна. От полученных травм ребенок скончался, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.