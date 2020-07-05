Дождливо и пасмурно, а потом сухо и солнечно: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе

Дождливая, но теплая рабочая неделя ждет новосибирцев начиная с понедельника, 6 июля. По данным «Яндекс.Погоды», температура воздуха днем всю неделю будет держаться примерно на одном уровне — от +23 до +26 градусов.



Первые два дня, понедельник и вторник, будут пасмурными и дождливыми, а со среды начнет выглядывать солнце. Несколько дней будут идти дожди, а с пятницы, 10 июля, установится сухая и солнечная погода с переменной облачностью, такой же она будет и на выходных.



Ночные температуры также будут комфортными — от +15 до +18 градусов. Только в ночь на воскресенье, 12 июля, столбик термометра опустится чуть ниже — до +13 градусов. Самыми жаркими на неделе станут среда и четверг — в эти дни температура воздуха поднимется до +26 градусов.