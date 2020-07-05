В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за пропажи 14-летнего мальчика с аутизмом

К поискам мальчика сразу подключились полиция, кинологи и волонтеры. Руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских рассказала, что в прошлом году он уже пропадал, но тогда его быстро нашли. Она также сообщила, что мальчик не откликается на свое имя, но если спросить, как его зовут, то может сказать. Олег не узнает себя на ориентировках.

Поиски идут уже четвертые сутки, в них также участвуют спасатели. Ищут подростка и днем, и ночью. Территорию осматривали и при помощи полицейского вертолета, однако результатов это не дало. Мальчик плохо ориентируется на местности, у него слабо развита речь, он боится людей. Волонтеры предполагают, что Олег может находиться на одном из дачных участков в районе места его пропажи.

Из-за того, что уже несколько дней неизвестна судьба мальчика, СУ СК РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Убийство».

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства пропажи мальчика. Следователи и следователи-криминалисты активно ищут ребенка, осматривают леса и поля в месте его пропажи. Расследование уголовного дела продолжается.