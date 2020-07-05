В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за пропажи 14-летнего мальчика с аутизмом

В Новосибирске Следком возбудил уголовное дело по факту пропажи 14-летнего Олега Иванова, который страдает аутизмом. Подросток пропал 1 июля во время прогулки, его до сих пор не нашли.
В день пропажи мальчик с отцом приехал на территорию ТЭЦ-5 в Октябрьском районе. От остановки они пошли по лесной дорожке в сторону МЖК «Восточный». По пути встретили мужчину с большой собакой. Мальчик испугался животного и пошел в сторону поля, а его отец попросил хозяина пристегнуть собаку и рассказать, как им с сыном дойти до МЖК. После разговора мужчина понял, что мальчик пропал. Где он находится, неизвестно до сих пор.
К поискам мальчика сразу подключились полиция, кинологи и волонтеры. Руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских рассказала, что в прошлом году он уже пропадал, но тогда его быстро нашли. Она также сообщила, что мальчик не откликается на свое имя, но если спросить, как его зовут, то может сказать. Олег не узнает себя на ориентировках.
Поиски идут уже четвертые сутки, в них также участвуют спасатели. Ищут подростка и днем, и ночью. Территорию осматривали и при помощи полицейского вертолета, однако результатов это не дало. Мальчик плохо ориентируется на местности, у него слабо развита речь, он боится людей. Волонтеры предполагают, что Олег может находиться на одном из дачных участков в районе места его пропажи.
Из-за того, что уже несколько дней неизвестна судьба мальчика, СУ СК РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Убийство».
Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства пропажи мальчика. Следователи и следователи-криминалисты активно ищут ребенка, осматривают леса и поля в месте его пропажи. Расследование уголовного дела продолжается.
СУ СКР по Новосибирской области просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Олега Иванова, сообщить по телефону 8 (383) 203–57–39 или 02 (с сотового — 102).
Рост мальчика — 172 см, у него полное телосложение и темные волосы. Подросток был одет в темную футболку, клетчатые зеленые шорты и коричневые босоножки. Мальчик нуждается в медицинской помощи.
Чаще всего пропавших людей все-таки удается найти, иногда они возвращаются сами, но порой пропадают бесследно при весьма загадочных обстоятельствах, и их поиски могут продолжаться годами или даже десятками лет. «Как сквозь землю провалился» — говорят в таких случаях. Мы нашли три истории пропажи новосибирцев, которых не нашли до сих пор: одна сибирячка пропала у своего дома, другая — во Франции, а 8-летний Костя исчез в лесу. О том, как их искали и что известно о пропавших сейчас, — в нашем материале.