«Побило все посадки»: крупный град величиной больше горошины прошел под Новосибирском

А в прошлые выходные Новосибирскую область накрыл ураган. Шторм был на Обском море в Новопичугово, сильными порывами ветра чуть не снесло деревья, палатки и беседки на берегу. Новосибирцы застали ураган во время отдыха на пляже, а также опубликовали видео непогоды в социальных сетях.