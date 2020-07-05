«Побило все посадки»: крупный град величиной больше горошины прошел под Новосибирском

В воскресенье, 5 июля, в первой половине дня в районе поселка Вьюны Колыванского района Новосибирской области прошел крупный град, который побил растения и засыпал участки местных жителей. Град сопровождал сильный дождь.
— Град больше горошины. Побило все посадки. В огороде снег теперь лежит, — рассказала корреспондент НГС Александра Бруня.
А в прошлые выходные Новосибирскую область накрыл ураган. Шторм был на Обском море в Новопичугово, сильными порывами ветра чуть не снесло деревья, палатки и беседки на берегу. Новосибирцы застали ураган во время отдыха на пляже, а также опубликовали видео непогоды в социальных сетях.
На прошедшей рабочей неделе в Новосибирске прошёл сильный ливень, в результате чего по улицам потекли реки. Некоторые люди пытались преодолеть огромные лужи вплавь, а, например, дети на Первомайке подошли к этой необходимости с большим энтузиазмом.