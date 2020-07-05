Еще четыре человека в Новосибирской области скончались от коронавируса

По данным регионального оперштаба на утро 5 июля, в Новосибирской области скончались еще четыре пациента. Это трое мужчин в возрасте 58 лет, 71 год и 77 лет и женщина, ей было 58 лет.
— Всего в регионе от коронавируса умерли 112 человек, — сообщили в оперштабе.
За сутки в регионе выявили еще 112 случаев заражения коронавирусом. В отделениях интенсивной терапии находятся 83 человека, на ИВЛ — 27 пациентов.
Среди жертв коронавируса есть и врачи. На сегодняшний день известно о 7 умерших новосибирских медиках. В специальном проекте НГС рассказывает их истории. Среди них есть и брат министра здравоохранения Новосибирской области. Андрей Хальзов работал хирургом, где именно он заразился коронавирусом — неизвестно.
Истории других новосибирцев, умерших от ковида, читайте в этом разделе.
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