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Еще 112 случаев заражения коронавирусом выявили в Новосибирской области

За все время в регионе выявлено 6505 заболевших коронавирусом

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За все время в регионе выявлено 6505 заболевших коронавирусом

За все время в регионе выявлено 6505 заболевших коронавирусом

По данным оперативного штаба на утро 5 июля в регионе зарегистрировано 6 505 случаев COVID-19 (+112 за последние сутки), в том числе 380 детей. 4 071человек выздоровел (+31 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: твое мужчин в возрасте 58 лет, 71 год и 77 лет и женщина, ей было 58 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 112 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 83 человека. На ИВЛ – 27 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 316.

В больницы районов области госпитализированы 604 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 222 574 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 112 жителей региона, 26 498 человек сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1 057 обращений, госпитализированы 16 пациентов.

Количество заразившихся коронавирусом стабильно растет, но это не останавливает желающих погреться на солнышке — жаркие пляжи Новосибирска заполнены, несмотря на запреты. Посмотрите, чем делятся в соцсетях загорающие девушки.

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