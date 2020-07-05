Еще 112 случаев заражения коронавирусом выявили в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 5 июля в регионе зарегистрировано 6 505 случаев COVID-19 (+112 за последние сутки), в том числе 380 детей. 4 071человек выздоровел (+31 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: твое мужчин в возрасте 58 лет, 71 год и 77 лет и женщина, ей было 58 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 112 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 83 человека. На ИВЛ – 27 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.