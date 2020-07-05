Водитель грузовика с асфальтом выехал на встречку, врезался в бордюр и уронил автомобиль на бок

В воскресенье, 5 июля, на перекрестке улиц Троллейная и 9-ой гвардейской дивизии в Ленинском районе Новосибирска водитель самосвала Howa, груженного асфальтом, выехал на встречную, ударился об бордюр и упал на левый бок.

Авария произошла в 11 часу утра. Сейчас самосвал лежит в крайней полосе у тротуара и развёрнут против направления движения. По сообщению аварийных комиссаров «Аварком», водитель автомобиля уснул за рулем.

— Обстоятельства ДТП сейчас уточняются. Есть информация, что данный автомобиль подрезал автомобиль Mercedes. Никто в ДТП не пострадал, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

