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Водитель грузовика с асфальтом выехал на встречку, врезался в бордюр и уронил автомобиль на бок

По сообщению аварийных комиссаров, мужчина уснул за рулем

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На место выезжали скорая помощь и экипаж МЧС

На место выезжали скорая помощь и экипаж МЧС

В воскресенье, 5 июля, на перекрестке улиц Троллейная и 9-ой гвардейской дивизии в Ленинском районе Новосибирска водитель самосвала Howa, груженного асфальтом, выехал на встречную, ударился об бордюр и упал на левый бок.

Авария произошла в 11 часу утра. Сейчас самосвал лежит в крайней полосе у тротуара и развёрнут против направления движения. По сообщению аварийных комиссаров «Аварком», водитель автомобиля уснул за рулем.

— Обстоятельства ДТП сейчас уточняются. Есть информация, что данный автомобиль подрезал автомобиль Mercedes. Никто в ДТП не пострадал, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

На место выезжали также скорая помощь и экипаж МЧС.

А в середине прошедшей недели за сутки в кювет с новосибирских трасс слетели грузовик и две легковые.

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