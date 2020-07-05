Мотоциклист столкнулся с легковушкой на Бердском шоссе и попал в больницу с травмами

Мотоциклист въехал в легковой автомобиль на Бердском шоссе и с полученными в ДТП травмами попал в больницу. Очевидцы сообщают, что мужчина лежал на асфальте в районе остановки «Звёздная», а мотоцикл находился чуть поодаль. Также рядом стояла легковушка с включенной аварийкой.
Авария произошла 4 июля около 22:50. Мужчина 1981 года рождения ехал на мотоцикле по Бердскому шоссе. Напротив дома №24 по улице Бердское шоссе он столкнулся с Mitsubishi Lancer, за рулем которого был трезвый мужчина 1973 года рождения. Он ехал в попутном направлении.
— В результате водитель мотоцикла доставлен в больницу Кольцово, у него вывих левого бедра, ушибленная рана подбородка, ушиб ног, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
А накануне на Бориса Богаткова мотоциклист залетел на бордюр и перевернулся — он получил травмы и был госпитализирован.