Рэперу Элджею разрешили въезд на Украину

В конце 2018 года служба безопасности Украины запретила на три года въезд на территорию страны известному новосибирскому рэперу Элджею (настоящее имя — Алексей Узенюк). Власти Украины приняли такое решение в интересах обеспечения безопасности государства.



Однако Окружной административный суд Киева отменил решение службы безопасности Украины на трёхлетний запрет.

— «Признать противоправными действия Службы безопасности Украины по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления от 27 ноября 2018 года о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на 3 года. Признать противоправным и отменить постановление Службы безопасности о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на 3 года», — говорится на сайте суда.