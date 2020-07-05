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Страна и мир

Рэперу Элджею разрешили въезд на Украину

В 2018 году ему запретили въезд на территорию страны в течение трёх лет

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Артист поделился этой новостью в историях в Instagram

Артист поделился этой новостью в историях в Instagram

В конце 2018 года служба безопасности Украины запретила на три года въезд на территорию страны известному новосибирскому рэперу Элджею (настоящее имя — Алексей Узенюк). Власти Украины приняли такое решение в интересах обеспечения безопасности государства.

Однако Окружной административный суд Киева отменил решение службы безопасности Украины на трёхлетний запрет.

— «Признать противоправными действия Службы безопасности Украины по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления от 27 ноября 2018 года о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на 3 года. Признать противоправным и отменить постановление Службы безопасности о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на 3 года», — говорится на сайте суда.

В конце июня Издание Forbes опубликовало рейтинг 40 самых успешных молодых звёзд России — на 26-м месте оказался рэпер из Новосибирска Элджей. Он заработал за год 1 миллион долларов.

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