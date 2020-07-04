«Муж бросился в огонь»: в Новосибирске подожгли приют для бездомных животных

В субботу, 4 июля, в Новосибирске загорелся приют для бездомных животных «Кошкино лукошко». Руководитель приюта услышала тревожный лай, выбежала на улицу и увидела, как полыхает забор. Очевидцы сразу же бросились тушить огонь.



— Мы с мужем занимались ремонтом в приюте. Должны были приехать посмотреть собаку. Вдруг слышу крики, что нас подожгли. Выбегаю на улицу, вижу столб дыма, метров 5 в высоту, и огонь. Муж бросился в огонь, несмотря на опасность. Соседи, как увидели, тоже сразу стали помогать тушить. Пожарная машина приехала быстро, минут за 5–7. Пострадал наш забор и забор соседей. Животные не пострадали, только сильно испугались, — рассказала корреспонденту НГС руководитель приюта «Кошкино лукошко» Алёна Мезенцева.

