«Муж бросился в огонь»: в Новосибирске подожгли приют для бездомных животных

В субботу, 4 июля, в Новосибирске загорелся приют для бездомных животных «Кошкино лукошко». Руководитель приюта услышала тревожный лай, выбежала на улицу и увидела, как полыхает забор. Очевидцы сразу же бросились тушить огонь.
— Мы с мужем занимались ремонтом в приюте. Должны были приехать посмотреть собаку. Вдруг слышу крики, что нас подожгли. Выбегаю на улицу, вижу столб дыма, метров 5 в высоту, и огонь. Муж бросился в огонь, несмотря на опасность. Соседи, как увидели, тоже сразу стали помогать тушить. Пожарная машина приехала быстро, минут за 5–7. Пострадал наш забор и забор соседей. Животные не пострадали, только сильно испугались, — рассказала корреспонденту НГС руководитель приюта «Кошкино лукошко» Алёна Мезенцева.
Также Алена Мезенцева добавила, что приехавший инспектор подтвердил её опасения по поводу поджога. Уже составлен протокол, документы будут переданы в полицию.
— Вызов поступил в 18:19. Горел дощатый забор и утеплитель в упаковках, который складировался на территории частного дома. Погибших и травмированных нет. Пожар был ликвидирован населением, — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Историей о поджоге приют также поделился в своем аккаунте в Instagram.
В апреле рэпер Алексей Долматов, известный всем под псевдонимом Гуф, пожертвовал новосибирскому приюту для собак 100 тысяч рублей. Об этом исполнитель сообщил в своём Instagram, когда в очередной раз вышел в прямой эфир.