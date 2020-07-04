5 июля воскресенье
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 1/10
usd 70.50
eur 79.22
Тема дняЧем красивые девушки занимаются на пляжах

Все новости

Все новости
Происшествия

«Муж бросился в огонь»: в Новосибирске подожгли приют для бездомных животных

Очевидцы кинулись спасать подопечных приюта

1 596
10 Обсудить

Поделиться

Пострадавших в пожаре нет

Пострадавших в пожаре нет

В субботу, 4 июля, в Новосибирске загорелся приют для бездомных животных «Кошкино лукошко». Руководитель приюта услышала тревожный лай, выбежала на улицу и увидела, как полыхает забор. Очевидцы сразу же бросились тушить огонь.

— Мы с мужем занимались ремонтом в приюте. Должны были приехать посмотреть собаку. Вдруг слышу крики, что нас подожгли. Выбегаю на улицу, вижу столб дыма, метров 5 в высоту, и огонь. Муж бросился в огонь, несмотря на опасность. Соседи, как увидели, тоже сразу стали помогать тушить. Пожарная машина приехала быстро, минут за 5–7. Пострадал наш забор и забор соседей. Животные не пострадали, только сильно испугались, — рассказала корреспонденту НГС руководитель приюта «Кошкино лукошко» Алёна Мезенцева.

Также Алена Мезенцева добавила, что приехавший инспектор подтвердил её опасения по поводу поджога. Уже составлен протокол, документы будут переданы в полицию.

— Вызов поступил в 18:19. Горел дощатый забор и утеплитель в упаковках, который складировался на территории частного дома. Погибших и травмированных нет. Пожар был ликвидирован населением, — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Историей о поджоге приют также поделился в своем аккаунте в Instagram.

В апреле рэпер Алексей Долматов, известный всем под псевдонимом Гуф, пожертвовал новосибирскому приюту для собак 100 тысяч рублей. Об этом исполнитель сообщил в своём Instagram, когда в очередной раз вышел в прямой эфир.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Пожарприют для бездомных животных
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!