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В Горском жилмассиве женщина выпала из окна многоэтажки

Пострадавшую увезли в больницу

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На месте работают сотрудники правоохранительных органов

На месте работают сотрудники правоохранительных органов

В субботу вечером, 4 июля, в Ленинском районе Новосибирска женщина выпала из окна многоэтажки. Инцидент произошёл в Горском жилмассиве.

— В 21:45 поступил вызов в полицию, что по адресу: Горский, 63/1 человек выпал из окна. Сотрудники сразу же выехали на место происшествия. Выпала женщина, на место приехала бригада скорой помощи, пострадавшую увезли в больницу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На месте работают сотрудники скорой помощи и полиция. Все обстоятельства выясняются.

Вам что-то известно о пострадавшей или обстоятельствах происшествия? Расскажите об этом НГС. Пишите или звоните на WhatsApp или Telegram по номеру +7 982 781-74-07 или нашему криминальному журналисту a.istomina@iportal.ru.

В Бердске утром, 3 июня, под окнами дома на улице Островского обнаружили выпавшую из окна 58-летнюю женщину.

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