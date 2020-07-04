В Горском жилмассиве женщина выпала из окна многоэтажки

В субботу вечером, 4 июля, в Ленинском районе Новосибирска женщина выпала из окна многоэтажки. Инцидент произошёл в Горском жилмассиве.
— В 21:45 поступил вызов в полицию, что по адресу: Горский, 63/1 человек выпал из окна. Сотрудники сразу же выехали на место происшествия. Выпала женщина, на место приехала бригада скорой помощи, пострадавшую увезли в больницу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
На месте работают сотрудники скорой помощи и полиция. Все обстоятельства выясняются.
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