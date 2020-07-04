В Ленинском районе водитель сбил двух детей и скрылся с места происшествия. Пострадавших увезли в больницу

В субботу вечером, 4 июля, в Ленинском районе Новосибирска водитель на неустановленном автомобиле сбил двух детей и скрылся с места происшествия. Пострадавших в результате аварии увезли в больницу с сотрясением головного мозга.



— В 19:15 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Клубной. У дома № 18 совершил наезд на двух несовершеннолетних детей и уехал в сторону улицы 2-й Станционной. В результате ДТП два мальчика, 4 и 12 лет, с сотрясением головного мозга и ушибами доставлены в больницу, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.