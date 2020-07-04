В Ленинском районе водитель сбил двух детей и скрылся с места происшествия. Пострадавших увезли в больницу

В субботу вечером, 4 июля, в Ленинском районе Новосибирска водитель на неустановленном автомобиле сбил двух детей и скрылся с места происшествия. Пострадавших в результате аварии увезли в больницу с сотрясением головного мозга.
— В 19:15 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Клубной. У дома
В отделе пропаганды городской Госавтоинспекции напомнили, что за скрытие с места ДТП грозит лишение права управления транспортным средством либо административный арест до 15 суток.
Всех, кто стал свидетелем данного происшествия, просят обратиться по телефонам:
Новосибирская Госавтоинспекция разыскивает водителя автомобиля, который сегодня днем, 4 июля, сбил 17-летнего подростка в Первомайском районе и скрылся с места аварии.