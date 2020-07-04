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В Ленинском районе водитель сбил двух детей и скрылся с места происшествия. Пострадавших увезли в больницу

У детей сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы

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Автомобиль виновника ДТП пока не установлен

Автомобиль виновника ДТП пока не установлен

В субботу вечером, 4 июля, в Ленинском районе Новосибирска водитель на неустановленном автомобиле сбил двух детей и скрылся с места происшествия. Пострадавших в результате аварии увезли в больницу с сотрясением головного мозга.

— В 19:15 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Клубной. У дома № 18 совершил наезд на двух несовершеннолетних детей и уехал в сторону улицы 2-й Станционной. В результате ДТП два мальчика, 4 и 12 лет, с сотрясением головного мозга и ушибами доставлены в больницу, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

В отделе пропаганды городской Госавтоинспекции напомнили, что за скрытие с места ДТП грозит лишение права управления транспортным средством либо административный арест до 15 суток.

Всех, кто стал свидетелем данного происшествия, просят обратиться по телефонам: 232-23-51, 232-23-21.

Новосибирская Госавтоинспекция разыскивает водителя автомобиля, который сегодня днем, 4 июля, сбил 17-летнего подростка в Первомайском районе и скрылся с места аварии.

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