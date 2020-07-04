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«Его искали на вертолёте»: в Новосибирске третьи сутки идут поиски 14-летнего больного мальчика

Рассказываем и показываем, как проходят поиски подростка

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Мальчик пропал 1 июля

Мальчик пропал 1 июля

В Новосибирске волонтеры и спасатели уже третьи сутки продолжают поиски 14-летнего Олега Иванова. Мальчик убежал от отца во время прогулки вечером 1 июля между улицами Выборной и Зеленодолинской в Октябрьском районе.

— Сегодня поиском занимались около 30 человек. Были закрыты лесные и городские задачи: оклейка объявлениями и осмотр ближайших СНТ, прочес квадратов, осмотр местности. Также сегодня от полиции был вертолёт, на котором присутствовали три человека из нашего отряда в качестве наблюдателей на борту. К сожалению, на данный момент ребёнок не обнаружен, следов и артефактов, указывающих на его местоположение, тоже не обнаружено, — рассказала руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Также Алеся Яблонских добавила, что сейчас решается вопрос по поводу выезда завтра на автономные задачи, если у отряда будет достаточное количество людей.

— У нас не хватает старших. Люди во время поиска устают, многие ещё ездят на работу. В каждой группе должен быть как минимум один старший — обученный поисковик, который будет готов вести группу в лес. Ещё нужны поисковики на внедорожниках, чтобы прочесывать труднодоступные места, — сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь отряда Елизавета Лиманская.

Полиция вместе в волонтёрами активно занимается поисками пропавшего. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области просят дачников осмотреть свои участки.

— У разыскиваемого слабо развита речь, боится людей, не ориентируется на местности. Просьба к гражданам, имеющим дачные участки в указанном районе, а именно ТЭЦ-5, в посёлках Раздольный, Золоотвал, проверить свои участки на предмет возможного нахождения там разыскиваемого.

Волонтёры целый день искали пропавшего

Волонтёры целый день искали пропавшего

Сотрудники полиции вместе с волонтёрами осматривали окрестности с воздуха

Сотрудники полиции вместе с волонтёрами осматривали окрестности с воздуха

На поисковых автомобилях наклеена карта, по которой ориентируются поисковики

На поисковых автомобилях наклеена карта, по которой ориентируются поисковики

Волонтёры разместили множество объявлений о пропавшем

Волонтёры разместили множество объявлений о пропавшем

Рост пропавшего мальчика — 172 сантиметра, у него темные волосы и плотное телосложение. Подросток был одет в темную футболку, клетчатые зеленые шорты и коричневые босоножки. Олег нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в полицию по телефонам: (383) 266-02-02, 232-17-70, +7 913 784-20-64. Либо на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700-54-52 или по телефону 112.

В пятницу, 3 июля, НГС показал, как начинались поиски подростка. Волонтёры прочесывали лес с самого утра и до глубокой ночи.

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