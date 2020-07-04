«Его искали на вертолёте»: в Новосибирске третьи сутки идут поиски 14-летнего больного мальчика

Также Алеся Яблонских добавила, что сейчас решается вопрос по поводу выезда завтра на автономные задачи, если у отряда будет достаточное количество людей.

— У нас не хватает старших. Люди во время поиска устают, многие ещё ездят на работу. В каждой группе должен быть как минимум один старший — обученный поисковик, который будет готов вести группу в лес. Ещё нужны поисковики на внедорожниках, чтобы прочесывать труднодоступные места, — сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь отряда Елизавета Лиманская.

Полиция вместе в волонтёрами активно занимается поисками пропавшего. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области просят дачников осмотреть свои участки.

— У разыскиваемого слабо развита речь, боится людей, не ориентируется на местности. Просьба к гражданам, имеющим дачные участки в указанном районе, а именно ТЭЦ-5, в посёлках Раздольный, Золоотвал, проверить свои участки на предмет возможного нахождения там разыскиваемого.