Появилось расписание новых вывозных рейсов для россиян, застрявших за границей — там есть и новосибирские

9 июля в 15:50 ожидается рейс из Казахстана: SBI5502 Алма-Ата — Новосибирск. Зарегистрироваться на эти рейсы можно через сайт Госуслуг.

Кроме того, МИД Таджикистана опубликовал расписание своих вывозных рейсов: на 18 июля запланирован рейс по маршруту Душанбе — Новосибирск — Душанбе.

С момента начала пандемии прошло несколько месяцев, но многие люди до сих пор не могут вернуться домой. Тем не менее некоторые уже планируют будущий отпуск. Здесь мы отвечали на самые распространенные вопросы про отпуск во время пандемии: куда можно ездить и посадят ли вас после этого на карантин.



А в конце мая в Екатеринбург с остановкой в Новосибирске вылетел первый вывозной рейс из Еревана. Это был первый вывозной рейс из Армении, который доставил пассажиров в Россию. Многие из них планировали улететь еще в марте или начале апреля, но рейсы отменили из-за пандемии коронавируса — мы поговорили с ними.