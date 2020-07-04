Жаркие пляжи Новосибирска заполнены, несмотря на запреты — чем делятся в соцсетях загорающие девушки

Сегодня, 4 июля, в субботу в Новосибирске жаркая погода — жители отправились на пляжи и за город, несмотря на пандемию коронавируса и запрет купания.
Мы посмотрели, как горожане отдыхают в выходной, и подготовили для вас подборку от красивых пользовательниц соцсетей. Судя по их фотографиям, людей на пляжах довольно много: кто-то отдыхает с семьей или друзьями, а кто-то предпочитает уединённость.
Утром ГУ МЧС России по Новосибирской области напомнило новосибирцам, что сейчас купание на любых пляжах в области запрещено.
— Несмотря на переменчивую летнюю погоду, которая характеризуется и грозами, и жарой, водоемы Новосибирской области интенсивно заполняются отдыхающими, особенно в выходные дни. Однако в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой официальное открытие пляжей в настоящее время невозможно, а все проверенные и оборудованные места отдыха заработают только после снятия ограничительных мер. Купание на всех водных объектах региона запрещено, — говорится в сообщении спасателей.
В МЧС напомнили, что за июнь отдыхающие 13 раз вызывали спасателей на пляжи — причиной большинства несчастных случаев было купание в неорганизованных местах, где нет условий для безопасного отдыха.
Тем не менее новосибирцы стараются ловить каждый день короткого лета и отдыхают на пляжах. К такому отдыху располагает и погода. По данным Новосибирского Гидрометцентра, сегодня температура в городе поднимется до +28 градусов. Ночи тоже остаются теплыми — до +17 градусов.
Завтра, в воскресенье, ожидается температура до +28 градусов, но возможна облачность и небольшой дождь. Подробный прогноз погоды на выходные мы публиковали тут.
Кроме того, пляж — отличное место, чтобы сделать несколько красивых кадров для своего Instagram.
Ещё один вариант летнего отдыха — яхта. На ней даже можно соблюдать социальную дистанцию.
Присылайте нам свои фотографии летнего отдыха в WhatsApp или Telegram по номеру 8 923 157–00–00, а также на почту news@ngs.ru. Не забудьте указать место, где вы отдыхаете!
Похожий ажиотаж на новосибирских пляжах был в субботу, 27 июня. Горожане отдыхали и купались, совершенно позабыв про карантинные меры и рекомендованную социальную дистанцию. Видео и фото с пляжей отдыхающие делились в социальных сетях. Многие новосибирцы признались, что давно не видели настолько заполненные пляжи.
Кстати, в этом году пляж Академгородка немного преобразился — всё благодаря группе активистов, которые в начале этого лета объединились вместе, чтобы создать идеальный пляж. Сначала они вложили собственные 40 тысяч рублей, а потом собрали ещё полмиллиона на краудфандинговой платформе. На что ушли эти деньги, как преобразился этот пляж и что ещё интересного там появится узнала журналист НГС.
А если вам надоели пляжи, можно отдохнуть на озере. Мы уже публиковали подборку 5 озер, где теоретически можно проветси выходной. Почему теоретически — читайте тут.