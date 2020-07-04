Жаркие пляжи Новосибирска заполнены, несмотря на запреты — чем делятся в соцсетях загорающие девушки

Сегодня, 4 июля, в субботу в Новосибирске жаркая погода — жители отправились на пляжи и за город, несмотря на пандемию коронавируса и запрет купания.

Мы посмотрели, как горожане отдыхают в выходной, и подготовили для вас подборку от красивых пользовательниц соцсетей. Судя по их фотографиям, людей на пляжах довольно много: кто-то отдыхает с семьей или друзьями, а кто-то предпочитает уединённость.