Серебристый BMW сбил 17-летнего подростка и скрылся с места аварии в Первомайском районе

Новосибирская Госавтоинспекция разыскивает водителя автомобиля, который сегодня днем сбил 17-летнего подростка в Первомайском районе и скрылся с места аварии.
Как указано в сообщении ГИБДД, авария произошла в 14:25 в СНТ «Строитель»:
— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний 2003 года рождения. С ушибами и ссадинами был доставлен в лечебное учреждение города Новосибирска. Автомобиль, который совершил наезд, скрылся с места происшествия, — сообщили в ведомстве.
По информации ГИБДД, предположительная марка машины BMW, цвет — серебро.
Всех, кто знает местонахождение автомобиля или стал свидетелем происшествия, просят обратиться по телефонам 232–23–21, 232–23–51.
В эту пятницу, 3 июля, Калининский районный суд должен был приступить к рассмотрению уголовного дела в отношении Никиты Лазькова, который сбил насмерть известного новосибирского журналиста Антона Лучанского. Судебное заседание планировали начать в 13:30, но в итоге перенесли на 10 июля.
Авария произошла 30 марта. 27-летний бизнесмен Никита Лазьков на автомобиле «Мерседес-Бенц Е200» сбил Антона Лучанского, когда тот вышел из трамвая на улице Богдана Хмельницкого. В отношении Лазькова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).