Серебристый BMW сбил 17-летнего подростка и скрылся с места аварии в Первомайском районе

По информации ГИБДД, предположительная марка машины BMW, цвет — серебро.

Всех, кто знает местонахождение автомобиля или стал свидетелем происшествия, просят обратиться по телефонам 232–23–21, 232–23–51.

В эту пятницу, 3 июля, Калининский районный суд должен был приступить к рассмотрению уголовного дела в отношении Никиты Лазькова, который сбил насмерть известного новосибирского журналиста Антона Лучанского. Судебное заседание планировали начать в 13:30, но в итоге перенесли на 10 июля.



Авария произошла 30 марта. 27-летний бизнесмен Никита Лазьков на автомобиле «Мерседес-Бенц Е200» сбил Антона Лучанского, когда тот вышел из трамвая на улице Богдана Хмельницкого. В отношении Лазькова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

