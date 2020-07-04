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Серебристый BMW сбил 17-летнего подростка и скрылся с места аварии в Первомайском районе

Сейчас водителя ищет полиция

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Новосибирская Госавтоинспекция разыскивает водителя автомобиля, который сегодня днем сбил 17-летнего подростка в Первомайском районе и скрылся с места аварии.

Как указано в сообщении ГИБДД, авария произошла в 14:25 в СНТ «Строитель»:

— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний 2003 года рождения. С ушибами и ссадинами был доставлен в лечебное учреждение города Новосибирска. Автомобиль, который совершил наезд, скрылся с места происшествия, — сообщили в ведомстве.

По информации ГИБДД, предположительная марка машины BMW, цвет — серебро.

Всех, кто знает местонахождение автомобиля или стал свидетелем происшествия, просят обратиться по телефонам 232–23–21, 232–23–51.

В эту пятницу, 3 июля, Калининский районный суд должен был приступить к рассмотрению уголовного дела в отношении Никиты Лазькова, который сбил насмерть известного новосибирского журналиста Антона Лучанского. Судебное заседание планировали начать в 13:30, но в итоге перенесли на 10 июля.

Авария произошла 30 марта. 27-летний бизнесмен Никита Лазьков на автомобиле «Мерседес-Бенц Е200» сбил Антона Лучанского, когда тот вышел из трамвая на улице Богдана Хмельницкого. В отношении Лазькова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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ГИБДДДТПсбил подростка
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