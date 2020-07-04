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Кроссовер лег на крышу посреди Волочаевской — собралась пробка

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал

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В аварии никто не пострадал&nbsp;

В аварии никто не пострадал 

Днем 4 июля в Дзержинском районе Новосибирска около дома на Волочаевской, 135 перевернулся на крышу кроссовер Lifan X60.

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Александр. По его словам, авария случилась около 16 часов:

— Скорой и ДПС ещё не было, — коротко описал ситуацию очевидец, прислав снимок.

По информации паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», в ДТП никто не пострадал, так как водитель был пристегнут.

Из-за аварии на дороге собралась серьезная пробка.

Машины встали в пробку от пересечения Волочаевской и Гусинобродского шоссе&nbsp;

Машины встали в пробку от пересечения Волочаевской и Гусинобродского шоссе 

В соцсетях сообщают, что водитель в момент ДТП был пристёгнут

В соцсетях сообщают, что водитель в момент ДТП был пристёгнут

В среду вечером, 1 июля, в Октябрьском районе Новосибирска Toyota Allex врезалась в ограждение возле дороги и перевернулась на крышу. В результате аварии пострадали водитель и пассажирка — девушку с тяжелыми травмами увезли в больницу.

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Дзержинский райондтп
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