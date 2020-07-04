Кроссовер лег на крышу посреди Волочаевской — собралась пробка

Днем 4 июля в Дзержинском районе Новосибирска около дома на Волочаевской, 135 перевернулся на крышу кроссовер Lifan X60.
Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Александр. По его словам, авария случилась около 16 часов:
— Скорой и ДПС ещё не было, — коротко описал ситуацию очевидец, прислав снимок.
По информации паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», в ДТП никто не пострадал, так как водитель был пристегнут.
Из-за аварии на дороге собралась серьезная пробка.
В среду вечером, 1 июля, в Октябрьском районе Новосибирска Toyota Allex врезалась в ограждение возле дороги и перевернулась на крышу. В результате аварии пострадали водитель и пассажирка — девушку с тяжелыми травмами увезли в больницу.