На Северо-Чемском снесли старейший рынок

На Северо-Чемском жилмассиве исчез рынок, работающий здесь уже почти 30 лет. Его снесли для ремонта теплотрассы и обещают вернуть на место позже. Торговцы, впрочем, уже нашли себе временное пристанище.



Рынок в районе остановки общественного транспорта «Комсомольская» существует здесь с начала 90-х. Он периодически перестраивался, но и сегодня представляет собой лабиринт павильонов, где торгуют как продуктами, так и одеждой, товарами для дома.