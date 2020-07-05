На Северо-Чемском снесли старейший рынок

На Северо-Чемском жилмассиве исчез рынок, работающий здесь уже почти 30 лет. Его снесли для ремонта теплотрассы и обещают вернуть на место позже. Торговцы, впрочем, уже нашли себе временное пристанище.
Рынок в районе остановки общественного транспорта «Комсомольская» существует здесь с начала 90-х. Он периодически перестраивался, но и сегодня представляет собой лабиринт павильонов, где торгуют как продуктами, так и одеждой, товарами для дома.
Сейчас вместо рынка — пустота, на прежнем месте осталась только одна линия павильонов с краю. Было демонтировано и небольшое здание рядом с рынком, где работали отдельные магазины.
Как пояснили работники оставшихся на месте торговых точек, павильоны снесли для ремонта теплотрассы. Земельные работы уже ведутся с обеих сторон участка, который занимал рынок, на информационном щите у ограждения указано, что их проводит филиал тепловых сетей АО «Сибэко».
Большинство торговых павильонов уже нашли себе временное пристанище. Целая торговая улица выросла на Второй Гэсстроевской улице, которая идёт вдоль домов частного сектора. Здесь ещё раньше сформировался торгово-сервисный кластер, состоящий из лагманной, парикмахерской и бюро правовых услуг для выходцев из Средней Азии.
Ремонт теплотрассы проходит примерно в том же месте, где прошлой зимой произошла серьезная авария, оставившая тысячи людей без тепла при температуре воздуха на улице ниже минус 20 градусов.