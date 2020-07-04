На Бориса Богаткова мотоциклист залетел на бордюр и перевернулся

Как указано в паблике «АСТ-54» «ВКонтакте», мотоцикл влетел в бордюр, после чего перевернулся. По словам очевидцев, после столкновения водитель был в сознании, но не мог шевелиться.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места трагедии, а также если среди пострадавших или погибших в этой аварии есть ваши знакомые или родственники, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8-923-157-00-00.

