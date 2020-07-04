На Бориса Богаткова мотоциклист залетел на бордюр и перевернулся

Днем 4 июля в Дзержинском районе Новосибирска, на кольце около торгового комплекса «Автоградъ», разбился мотоциклист.
Как сообщили журналисту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, авария произошла у дома на Бориса Богаткова, 269.
— По предварительной информации мотоциклист заехал на какое-то препятствие, после чего перевернулся. Он жив, его забрала скорая. Личность водителя устанавливается, — рассказали в ведомстве.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.
Как указано в паблике «АСТ-54» «ВКонтакте», мотоцикл влетел в бордюр, после чего перевернулся. По словам очевидцев, после столкновения водитель был в сознании, но не мог шевелиться.
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Другое ДТП с участием мотоцикла произошло в конце мая. В Октябрьском районе мотоцикл столкнулся с Toyota Camry Gracia. В результате аварии пострадал водитель мотоцикла.