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Происшествия

На Бориса Богаткова мотоциклист залетел на бордюр и перевернулся

Личность пострадавшего ещё устанавливается, сейчас он в больнице

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По словам очевидцев, после удара мужчина был в сознании, но не мог пошевелиться

По словам очевидцев, после удара мужчина был в сознании, но не мог пошевелиться

Днем 4 июля в Дзержинском районе Новосибирска, на кольце около торгового комплекса «Автоградъ», разбился мотоциклист.

Как сообщили журналисту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, авария произошла у дома на Бориса Богаткова, 269.

— По предварительной информации мотоциклист заехал на какое-то препятствие, после чего перевернулся. Он жив, его забрала скорая. Личность водителя устанавливается, — рассказали в ведомстве.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

Как указано в паблике «АСТ-54» «ВКонтакте», мотоцикл влетел в бордюр, после чего перевернулся. По словам очевидцев, после столкновения водитель был в сознании, но не мог шевелиться.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места трагедии, а также если среди пострадавших или погибших в этой аварии есть ваши знакомые или родственники, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8-923-157-00-00.

Другое ДТП с участием мотоцикла произошло в конце мая. В Октябрьском районе мотоцикл столкнулся с Toyota Camry Gracia. В результате аварии пострадал водитель мотоцикла.

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