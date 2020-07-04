Необязательно люди с улицы: новосибирский православный приют заявил о наплыве постояльцев из-за пандемии

В новосибирском Епархиальном комплексном центре рассказали о наплыве нуждающихся из-за пандемии коронавируса. На странице Новосибирской Митрополии появился видеоролик о жизни приюта в период коронавируса.

— В период пандемии стало намного больше обращений, в основном от женщин с детьми. Необязательно люди с улицы, даже люди, которые снимали квартиры, стали обращаться целыми семьями из-за увольнений. У нас не представляется возможности приостановить работу, потому что помимо новых обращений у нас ещё своих подопечных много. На сегодня около 150 человек, — рассказал в ролике администратор центра Богдан Жученко.