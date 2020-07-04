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Необязательно люди с улицы: новосибирский православный приют заявил о наплыве постояльцев из-за пандемии

Сейчас в центре около 150 человек, а число обращений остается высоким

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Многие постояльцы после реабилитации покидают приют&nbsp;

Многие постояльцы после реабилитации покидают приют 

В новосибирском Епархиальном комплексном центре рассказали о наплыве нуждающихся из-за пандемии коронавируса. На странице Новосибирской Митрополии появился видеоролик о жизни приюта в период коронавируса.

— В период пандемии стало намного больше обращений, в основном от женщин с детьми. Необязательно люди с улицы, даже люди, которые снимали квартиры, стали обращаться целыми семьями из-за увольнений. У нас не представляется возможности приостановить работу, потому что помимо новых обращений у нас ещё своих подопечных много. На сегодня около 150 человек, — рассказал в ролике администратор центра Богдан Жученко.

По словам сотрудников центра, самое сложное в реабилитации постояльцев — восстановление социальных связей. Часто родственники бездомных не хотят общаться с ними.

Видео: Новосибирская Митрополия

За последние два месяца в Новосибирской области резко выросло число безработных. Если в апреле их было 16 тысяч 100 человек, то в конце июня — уже 51 тысяча 300. Здесь мы показывали в одной картинке, как увеличивалось количество безработных новосибирцев в период с января по июнь 2020 года.

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безработицаприюткоронавирус в Новосибирске
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