Новосибирцы стали в 2,5 раза больше интересоваться базами отдыха и санаториями в июне

Новосибирцы стали в 2,5 раза чаще интересоваться поездками на базы отдыха и в санатории. Такие данные приводит 2ГИС. Интерес горожан к такому отдыху вырос на 155%.

По данным сервиса, Новосибирск вошёл в пятерку крупнейших городов России с населением свыше 1 млн человек по росту интереса к базам отдыха. Туда же попали Ростов-на-Дону, Волгоград, Москва и Воронеж.

Похожая тенденция прослеживается в целом по России — на последней неделе июня базы отдыха на картах искали 337 тысяч раз.

— По сравнению с последней неделей мая, когда такой вид отдыха искали 163 тысячи раз, прирост составил 107% — более чем в два раза. Резкий всплеск интереса к базам отдыха в июне совпал с послаблением карантинных мер и разрешением на работу санаториев после карантина, — сообщили в 2ГИС.

