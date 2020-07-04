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Лето

Новосибирцы стали в 2,5 раза больше интересоваться базами отдыха и санаториями в июне

Пока международные поездки недоступны, новосибирцы ищут другие варианты уехать из города

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Горожане искали базы отдыха и санатории на картах 2ГИС

Горожане искали базы отдыха и санатории на картах 2ГИС

Новосибирцы стали в 2,5 раза чаще интересоваться поездками на базы отдыха и в санатории. Такие данные приводит 2ГИС. Интерес горожан к такому отдыху вырос на 155%.

По данным сервиса, Новосибирск вошёл в пятерку крупнейших городов России с населением свыше 1 млн человек по росту интереса к базам отдыха. Туда же попали Ростов-на-Дону, Волгоград, Москва и Воронеж.

Похожая тенденция прослеживается в целом по России — на последней неделе июня базы отдыха на картах искали 337 тысяч раз.

— По сравнению с последней неделей мая, когда такой вид отдыха искали 163 тысячи раз, прирост составил 107% — более чем в два раза. Резкий всплеск интереса к базам отдыха в июне совпал с послаблением карантинных мер и разрешением на работу санаториев после карантина, — сообщили в 2ГИС.

Среди городов с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек в топ-5 по росту интереса к базам отдыха, по данным 2ГИС, вошли Махачкала, Астрахань, Краснодар, Саратов и Иркутск. Там число запросов к турбазам выросло в среднем в 3,5 раза.

А вы хотели бы отдохнуть в санатории или на базе отдыха?

    А здесь мы публиковали обзор новосибирских баз отдыха.

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    база отдыхасанаторий
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