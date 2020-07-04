В зоопарке родились козлята и пятнистый оленёнок — разглядываем трогательные фото малышей

У винторогих козлов появилось четыре козлёнка — мамами стали две самки. Ещё пять ягнят родилось у голубых баранов.



— Козлята и ягнята, как и детеныши других копытных, вскоре после рождения встают на ноги и стараются не отставать от мам. Развиваются и растут малыши достаточно быстро. Сейчас самое время посетить зоопарк и посмотреть на них, — напомнили в зоопарке.