В зоопарке родились козлята и пятнистый оленёнок — разглядываем трогательные фото малышей

В Новосибирском зоопарке сразу у нескольких копытных появились детёныши. Потомство дали пятнистые олени, маралы, горалы, винторогие козлы и голубые бараны.
Самка пятнистого оленя родила малыша. Уже известен и пол детёныша — это девочка. Как рассказали в зоопарке, она похожа на своих родителей — такая же яркая и пятнистая. Кроме того, малыш родился у маралов. В зоопарке уточнили, что две самки, ставшие мамами, хорошо ладят между собой.
Прибавление случилось и у горалов — самка родила одного малыша. Это уже второй горал, рожденный в новосибирском зоопарке, первый родился в прошлом году. Этих животных нет больше ни в одном зоопарке России
— Первенец наших горалов родился в прошлом году. Наши биологи впервые наблюдали за развитием и взрослением малыша. Например, нас удивило, что маленький горал занял укрытие. Взрослые горалы приняли это спокойно и стали устраиваться на отдых в другом месте. Малыш этого года ведет себя точно так же: теперь каменный грот — это его укрытие, остальные горалы на «детскую» не претендуют, — сообщили в зоопарке.
У винторогих козлов появилось четыре козлёнка — мамами стали две самки. Ещё пять ягнят родилось у голубых баранов.
— Козлята и ягнята, как и детеныши других копытных, вскоре после рождения встают на ноги и стараются не отставать от мам. Развиваются и растут малыши достаточно быстро. Сейчас самое время посетить зоопарк и посмотреть на них, — напомнили в зоопарке.
Новосибирский зоопарк заработал совсем недавно. С начала пандемии он был закрыт. Мы побывали там и узнали, как чувствуют себя животные после открытия. Почитать и посмотреть фото можно здесь.