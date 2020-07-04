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В зоопарке родились козлята и пятнистый оленёнок — разглядываем трогательные фото малышей

Также потомство дали маралы, горалы и голубые бараны.

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Малыши появились сразу у нескольких копытных&nbsp;

Малыши появились сразу у нескольких копытных 

В Новосибирском зоопарке сразу у нескольких копытных появились детёныши. Потомство дали пятнистые олени, маралы, горалы, винторогие козлы и голубые бараны.

Самка пятнистого оленя родила малыша. Уже известен и пол детёныша — это девочка. Как рассказали в зоопарке, она похожа на своих родителей — такая же яркая и пятнистая. Кроме того, малыш родился у маралов. В зоопарке уточнили, что две самки, ставшие мамами, хорошо ладят между собой.

В зоопарке можно увидеть пятнистого олененка&nbsp;

В зоопарке можно увидеть пятнистого олененка 

Прибавление случилось и у горалов — самка родила одного малыша. Это уже второй горал, рожденный в новосибирском зоопарке, первый родился в прошлом году. Этих животных нет больше ни в одном зоопарке России

— Первенец наших горалов родился в прошлом году. Наши биологи впервые наблюдали за развитием и взрослением малыша. Например, нас удивило, что маленький горал занял укрытие. Взрослые горалы приняли это спокойно и стали устраиваться на отдых в другом месте. Малыш этого года ведет себя точно так же: теперь каменный грот — это его укрытие, остальные горалы на «детскую» не претендуют, — сообщили в зоопарке.

Второй детёныш появился у горалов

Второй детёныш появился у горалов

У винторогих козлов появилось четыре козлёнка — мамами стали две самки. Ещё пять ягнят родилось у голубых баранов.

— Козлята и ягнята, как и детеныши других копытных, вскоре после рождения встают на ноги и стараются не отставать от мам. Развиваются и растут малыши достаточно быстро. Сейчас самое время посетить зоопарк и посмотреть на них, — напомнили в зоопарке.

Горалы считаются одними из лучших в мире скалолазов&nbsp;

Горалы считаются одними из лучших в мире скалолазов 

Малыши гуляют в открытых вольерах&nbsp;

Малыши гуляют в открытых вольерах 

Все детёныши чувствуют себя хорошо и встали на ноги&nbsp;

Все детёныши чувствуют себя хорошо и встали на ноги 

Детёныши быстро растут и развиваются&nbsp;

Детёныши быстро растут и развиваются 

Новосибирский зоопарк заработал совсем недавно. С начала пандемии он был закрыт. Мы побывали там и узнали, как чувствуют себя животные после открытия. Почитать и посмотреть фото можно здесь.

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