Цены на новостройки в Новосибирске выросли на 4,5% — изучаем цифры

Ещё в 7 городах цены на новостройки упали. Это, по данным «Мира квартир», Нижний Тагил (–14%), Грозный (–11,1%), Курган (–5,1%), Магнитогорск (–4,8%), Астрахань (–2,3%), Киров (–0,5%) и Москва (–0,1%).

В Барнауле, по данным портала, цены выросли также на 4,5%, в Омске — на 3,8%.

— Несомненно, рост цен на новостройки обусловлен дешевой ипотекой, субсидируемой из государственного бюджета. Это был роскошный антикризисный подарок застройщикам, которым теперь не нужно снижать ценовую планку, чтобы привлечь покупателей, — рассказал генеральный директор федерального портала «Мир Квартир» Павел Луценко. — Многие компании после отмены локдауна отметили высокий спрос на квартиры, хотя количество сделок пока не сравнялось ни с докоронавирусным, ни с прошлогодним.

По мнению Луценко, до ноября (срока окончания программы льготной ипотеки) не стоит ждать снижения цен на новостройки.

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