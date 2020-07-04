Цены на новостройки в Новосибирске выросли на 4,5% — изучаем цифры

Федеральный портал «Мир квартир» проанализировал цены на новостройки в разных городах России. Новосибирск занял в нем 17-е место.
По данным портала, за первое полугодие 2020 года средняя цена на квадратный метр в новом доме в Новосибирске выросла на 5,3% и составила 73 496 рублей. Средняя цена на квартиру поднялась на 4,5% и составила 4 086 198 рублей.
Больше всего прирос квадратный метр Сочи — на 15,3%. Также заметно поднялись цены на новые квартиры в Кемерово (+14,1%), Улан-Удэ (+13,4%), Туле (+13,2%) и Тюмени (+12,7%).
Ещё в 7 городах цены на новостройки упали. Это, по данным «Мира квартир», Нижний Тагил (–14%), Грозный (–11,1%), Курган (–5,1%), Магнитогорск (–4,8%), Астрахань (–2,3%), Киров (–0,5%) и Москва (–0,1%).
В Барнауле, по данным портала, цены выросли также на 4,5%, в Омске — на 3,8%.
— Несомненно, рост цен на новостройки обусловлен дешевой ипотекой, субсидируемой из государственного бюджета. Это был роскошный антикризисный подарок застройщикам, которым теперь не нужно снижать ценовую планку, чтобы привлечь покупателей, — рассказал генеральный директор федерального портала «Мир Квартир» Павел Луценко. — Многие компании после отмены локдауна отметили высокий спрос на квартиры, хотя количество сделок пока не сравнялось ни с докоронавирусным, ни с прошлогодним.
По мнению Луценко, до ноября (срока окончания программы льготной ипотеки) не стоит ждать снижения цен на новостройки.
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