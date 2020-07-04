В Дзержинском районе пенсионерке зажало руку дверью автобуса — женщина попала под колеса и погибла

Утром 3 июля, в Дзержинском районе Новосибирска на произошло ДТП — пенсионерке зажало руку дверью автобуса, она попала под колеса и погибла.
— У дома № 3 на улице Профилактической произошло ДТП. Женщина 1938 г.р. при выходе из автобуса не успела убрать руку с поручня, вследствие чего произошло зажатие руки дверьми автобуса и падение под колеса. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась в больнице, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области.
По факту ДТП возбудили административное дело по ст. 12.24 КоАП (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).
Утром 21 июня в Ордынском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В аварии погибли две девушки — их смогли опознать только по банковским картам.