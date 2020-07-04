В Дзержинском районе пенсионерке зажало руку дверью автобуса — женщина попала под колеса и погибла

Утром 3 июля, в Дзержинском районе Новосибирска на произошло ДТП — пенсионерке зажало руку дверью автобуса, она попала под колеса и погибла.

— У дома № 3 на улице Профилактической произошло ДТП. Женщина 1938 г.р. при выходе из автобуса не успела убрать руку с поручня, вследствие чего произошло зажатие руки дверьми автобуса и падение под колеса. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась в больнице, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области.

