В Новосибирской области от коронавируса скончались ещё три человека

Ещё три человека умерли от коронавируса в Новосибирской области. Об этом сообщил региональный оперштаб.
— Скончались ещё три пациента: двое мужчин, их возраст 71 год и 87 лет, и женщина, ей было 58 лет. Всего в Новосибирской области зафиксировано 108 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19, — говорится в сообщении оперштаба.
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За сутки в НСО заболели 111 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 85 человек. На ИВЛ — 22 пациента.
От коронавирусной инфекции умирают и медицинские работники. Мы уже рассказывали истории врачей и медсестер, погибших от коронавируса в Новосибирске. 49-летний патологоанатом больницы № 25 Илья Жарков три недели вскрывал тела умерших от коронавируса пациентов. 68-летняя рентгенолог Неля Щеглова умерла в больнице № 11. Медсестра Наталья Иволга «сгорела» от вируса за две недели. Ольга Маночкина, которая тоже работала медсестрой, больше двух недель находилась на ИВЛ, но коллегам-врачам не удалось её спасти.
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