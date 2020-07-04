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В Новосибирской области от коронавируса скончались ещё три человека

Самому старшему умершему было 87 лет

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В НСО от коронавируса умерли ещё два мужчины и одна женщина

В НСО от коронавируса умерли ещё два мужчины и одна женщина

Ещё три человека умерли от коронавируса в Новосибирской области. Об этом сообщил региональный оперштаб.

— Скончались ещё три пациента: двое мужчин, их возраст 71 год и 87 лет, и женщина, ей было 58 лет. Всего в Новосибирской области зафиксировано 108 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19, — говорится в сообщении оперштаба.

Если вы знали умерших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер: +7 923 157-00-00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

За сутки в НСО заболели 111 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 85 человек. На ИВЛ — 22 пациента.

От коронавирусной инфекции умирают и медицинские работники. Мы уже рассказывали истории врачей и медсестер, погибших от коронавируса в Новосибирске. 49-летний патологоанатом больницы № 25 Илья Жарков три недели вскрывал тела умерших от коронавируса пациентов. 68-летняя рентгенолог Неля Щеглова умерла в больнице № 11. Медсестра Наталья Иволга «сгорела» от вируса за две недели. Ольга Маночкина, которая тоже работала медсестрой, больше двух недель находилась на ИВЛ, но коллегам-врачам не удалось её спасти.

Истории всех медиков — жертв коронавируса читайте в специальном разделе.

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коронавирус в Новосибирске
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