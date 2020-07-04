Ещё 111 случаев коронавируса зафиксировали в НСО — свежая статистика от оперштаба

Оперштаб по коронавирусу отчитался о новых случаях заболевания в Новосибирской области. Утром 4 июля зафиксировано ещё 111 пациентов с COVID-19.



— По данным оперативного штаба, на утро 4 июля в регионе зарегистрировано 6393 случая COVID-19 (+111 за последние сутки), в том числе 380 детей. 4024 человека выписаны с выздоровлением (+172 за сутки), — говорится в сообщении.



В детскую больницу № 3 госпитализированы 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.