Ещё 111 случаев коронавируса зафиксировали в НСО — свежая статистика от оперштаба

Оперштаб по коронавирусу отчитался о новых случаях заболевания в Новосибирской области. Утром 4 июля зафиксировано ещё 111 пациентов с COVID-19.
— По данным оперативного штаба, на утро 4 июля в регионе зарегистрировано 6393 случая COVID-19 (+111 за последние сутки), в том числе 380 детей. 4024 человека выписаны с выздоровлением (+172 за сутки), — говорится в сообщении.
В детскую больницу № 3 госпитализированы 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2307.
В регионе каждый день фиксируют около ста новых случаев заболевания. При этом ограничительные меры практически полностью ослабли: на улицах и в транспорте каждый день много людей. Вчера в Новосибирске определили возможную дату открытия летних веранд кафе и ресторанов — им могут разрешить работать с 6 июля.