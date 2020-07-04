4 июля суббота
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 2/10
usd 70.50
eur 79.22
Тема дняКуда из Толмачево улетают люди (десятки рейсов)

Все новости

Все новости
ЗдоровьеВсё о коронавирусе

Ещё 111 случаев коронавируса зафиксировали в НСО — свежая статистика от оперштаба

Среди заболевших — семь детей

10 120
148 Обсудить

Поделиться

В отделениях интенсивной терапии находятся 85 человек. На ИВЛ — 22 пациента

В отделениях интенсивной терапии находятся 85 человек. На ИВЛ — 22 пациента

Оперштаб по коронавирусу отчитался о новых случаях заболевания в Новосибирской области. Утром 4 июля зафиксировано ещё 111 пациентов с COVID-19.

— По данным оперативного штаба, на утро 4 июля в регионе зарегистрировано 6393 случая COVID-19 (+111 за последние сутки), в том числе 380 детей. 4024 человека выписаны с выздоровлением (+172 за сутки), — говорится в сообщении.

В детскую больницу № 3 госпитализированы 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2307.

В регионе каждый день фиксируют около ста новых случаев заболевания. При этом ограничительные меры практически полностью ослабли: на улицах и в транспорте каждый день много людей. Вчера в Новосибирске определили возможную дату открытия летних веранд кафе и ресторанов — им могут разрешить работать с 6 июля.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ7

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (148)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!