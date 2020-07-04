В Ленинском районе загорелся мусор рядом с салоном автомасел — огонь подобрался к крыше здания

Ночью, 4 июля, в Ленинском районе загорелись ящики и производственный мусор рядом с салоном автомасел на улице Станционная.
— Мы увидели столб дыма и вызвали пожарных сами. Пока ждали, попробовали потушить. Там было много деревянных ящиков и пластиковых пакетов с мусором. Они лежали между зданиями и загорелись. Огонь быстро распространялся и за несколько секунд добрался до деревянных перекрытий крыши магазина. Пожарные приехали быстро, и крыша загореться не успела, а сайдинг соседского здания только подплавился, — рассказала очевидица происшествия.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области не смогли оперативно уточнить информацию об обстоятельствах пожара.
ОБНОВЛЕНО:
— Горел мусор. Крышу строения проверили, горение не обнаружено, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
В конце июня в Октябрьском районе загорелся кирпичный барак — огонь прорвался на крышу здания.