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Происшествия

В Ленинском районе загорелся мусор рядом с салоном автомасел — огонь подобрался к крыше здания

Очевидица поделилась видео с места происшествия

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Загорелись деревянные коробки и пакеты с мусором

Загорелись деревянные коробки и пакеты с мусором

Ночью, 4 июля, в Ленинском районе загорелись ящики и производственный мусор рядом с салоном автомасел на улице Станционная.

— Мы увидели столб дыма и вызвали пожарных сами. Пока ждали, попробовали потушить. Там было много деревянных ящиков и пластиковых пакетов с мусором. Они лежали между зданиями и загорелись. Огонь быстро распространялся и за несколько секунд добрался до деревянных перекрытий крыши магазина. Пожарные приехали быстро, и крыша загореться не успела, а сайдинг соседского здания только подплавился, — рассказала очевидица происшествия.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области не смогли оперативно уточнить информацию об обстоятельствах пожара.

ОБНОВЛЕНО:

— Горел мусор. Крышу строения проверили, горение не обнаружено, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

В конце июня в Октябрьском районе загорелся кирпичный барак — огонь прорвался на крышу здания.

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Ленинский районпожар
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