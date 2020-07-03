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Чихать хотели: Новосибирск занял 12-е место среди городов-аллергиков России

Разбираемся, на что аллергия у жителей сибирской столицы

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Социологический опрос показал, что большинство респондентов страдает от пыли и пыльцы

Социологический опрос показал, что большинство респондентов страдает от пыли и пыльцы

Независимое исследовательское агентство Zoom market опубликовало данные социологического опроса россиян на тему аллергии. Новосибирск расположился на 12-м месте среди городов России, жители которых страдают от неё чаще остальных. Авторы исследования опросили в личном интервью 2400 человек в 20 городах страны.

— Мы задали три открытых вопроса россиянам: бывает ли у них аллергия, на что именно она проявляется и обращаются ли они за врачебной помощью, — рассказали в агентстве.

По результатам опроса, 61% опрошенных страдает от аллергии на пыль. Также значительный процент пришёлся на цветочную пыльцу. Шерсть, продукты, лекарства, алкоголь и бытовая химия поделили между собой оставшиеся 16%.

Примечательно, что к врачебной помощи в разгар аллергической реакции обращаются лишь 12% горожан, остальные принимают антигистаминные лекарственные препараты по ранее полученным рекомендациям. 46% опрошенных, попавших в выборку, указали, что выбирают антиаллергенные препараты, основываясь на рекомендациях провизоров в аптеках. Ещё 31% следует советам врачей. Остальные прислушиваются к рекомендациям в СМИ и рекламе, а также к советам знакомых и родственников.

Все, кто сталкивается с аллергией, пытаются с ней бороться самыми разными способами. Медики рассказали, что можно делать при этом недуге, чего нельзя и почему столько людей ошибается, утверждая, что у них нет аллергии.

А у вас есть аллергия на что-нибудь?

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