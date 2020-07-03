Чихать хотели: Новосибирск занял 12-е место среди городов-аллергиков России

Независимое исследовательское агентство Zoom market опубликовало данные социологического опроса россиян на тему аллергии. Новосибирск расположился на 12-м месте среди городов России, жители которых страдают от неё чаще остальных. Авторы исследования опросили в личном интервью 2400 человек в 20 городах страны.
— Мы задали три открытых вопроса россиянам: бывает ли у них аллергия, на что именно она проявляется и обращаются ли они за врачебной помощью, — рассказали в агентстве.
По результатам опроса, 61% опрошенных страдает от аллергии на пыль. Также значительный процент пришёлся на цветочную пыльцу. Шерсть, продукты, лекарства, алкоголь и бытовая химия поделили между собой оставшиеся 16%.
Примечательно, что к врачебной помощи в разгар аллергической реакции обращаются лишь 12% горожан, остальные принимают антигистаминные лекарственные препараты по ранее полученным рекомендациям. 46% опрошенных, попавших в выборку, указали, что выбирают антиаллергенные препараты, основываясь на рекомендациях провизоров в аптеках. Ещё 31% следует советам врачей. Остальные прислушиваются к рекомендациям в СМИ и рекламе, а также к советам знакомых и родственников.
Все, кто сталкивается с аллергией, пытаются с ней бороться самыми разными способами. Медики рассказали, что можно делать при этом недуге, чего нельзя и почему столько людей ошибается, утверждая, что у них нет аллергии.