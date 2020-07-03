Чихать хотели: Новосибирск занял 12-е место среди городов-аллергиков России

Независимое исследовательское агентство Zoom market опубликовало данные социологического опроса россиян на тему аллергии. Новосибирск расположился на 12-м месте среди городов России, жители которых страдают от неё чаще остальных. Авторы исследования опросили в личном интервью 2400 человек в 20 городах страны.

— Мы задали три открытых вопроса россиянам: бывает ли у них аллергия, на что именно она проявляется и обращаются ли они за врачебной помощью, — рассказали в агентстве.



По результатам опроса, 61% опрошенных страдает от аллергии на пыль. Также значительный процент пришёлся на цветочную пыльцу. Шерсть, продукты, лекарства, алкоголь и бытовая химия поделили между собой оставшиеся 16%.