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В Кировском районе новосибирец избил таксиста и повредил его автомобиль — конфликт попал на видео

После инцидента пострадавший водитель обратился за помощью в больницу

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Дебошира задержала полиция

Дебошира задержала полиция

Вечером в пятницу, 3 июля, в Кировском районе на улице Виктора Уса, 13 чем-то недовольный пассажир разбил машину службы такси и напал на её водителя.

На видеозаписи, предоставленной очевидцами, видно, что у автомобиля в нескольких местах разбито лобовое стекло.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции скрутили дебошира и доставили его в отдел.

— В Кировском районе произошёл конфликт между водителем такси и мужчиной. В ходе конфликта мужчина нанёс телесные повреждения водителю такси и незначительно повредил автомобиль. В настоящее время он задержан, сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка. Пострадавший водитель обратился за помощью в медицинское учреждение, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В конце июня очевидцы сняли на видео, как двое неизвестных запихали новосибирца в багажник «Тойоты» и увезли в неизвестном направлении. Позднее СК начал проверку по факту происшествия.

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Кировский районнападение на таксистаполицияразбил автомобиль
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