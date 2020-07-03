В Кировском районе новосибирец избил таксиста и повредил его автомобиль — конфликт попал на видео

Вечером в пятницу, 3 июля, в Кировском районе на улице Виктора Уса, 13 чем-то недовольный пассажир разбил машину службы такси и напал на её водителя.



На видеозаписи, предоставленной очевидцами, видно, что у автомобиля в нескольких местах разбито лобовое стекло.