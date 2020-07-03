В Кировском районе новосибирец избил таксиста и повредил его автомобиль — конфликт попал на видео

Вечером в пятницу, 3 июля, в Кировском районе на улице Виктора Уса, 13 чем-то недовольный пассажир разбил машину службы такси и напал на её водителя.
На видеозаписи, предоставленной очевидцами, видно, что у автомобиля в нескольких местах разбито лобовое стекло.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции скрутили дебошира и доставили его в отдел.
— В Кировском районе произошёл конфликт между водителем такси и мужчиной. В ходе конфликта мужчина нанёс телесные повреждения водителю такси и незначительно повредил автомобиль. В настоящее время он задержан, сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка. Пострадавший водитель обратился за помощью в медицинское учреждение, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В конце июня очевидцы сняли на видео, как двое неизвестных запихали новосибирца в багажник «Тойоты» и увезли в неизвестном направлении. Позднее СК начал проверку по факту происшествия.