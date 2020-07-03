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Происшествия

В реке Иня утонул 9-летний мальчик — следователи начали доследственную проверку

Ребёнок решил скатиться на велосипеде в воду, но плавать не умел

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Мальчик погиб сегодня днём&nbsp;

Мальчик погиб сегодня днём 


Следственный комитет России по Новосибирской области начал доследственную проверку по факту смерти 9-летнего мальчика, который утонул в Новосибирском районе в СНТ «Иня-2» в реке Иня, 3 июля.

— По предварительным данным, днем трое несовершеннолетних детей без присмотра взрослых пришли на реку Иня. В какой-то момент один из детей решил скатиться на велосипеде в воду. В воде велосипед из-под ребенка выскользнул, а так как 9-летний мальчик не умел плавать, потерпевший утонул. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тело потерпевшего из водоема, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователем СК России проводится осмотр места происшествия, опрашиваются родственники погибшего ребенка и очевидцы случившегося. Для установления точных причин смерти ребенка будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

НГС подготовил для вас специальный материал о том, как избежать повторения подобных трагедий. Мы обратились за помощью к спасателям и выяснили, как спасти тонущего человека.

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Иняребёнок утонул
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