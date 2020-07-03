В реке Иня утонул 9-летний мальчик — следователи начали доследственную проверку



Следственный комитет России по Новосибирской области начал доследственную проверку по факту смерти 9-летнего мальчика, который утонул в Новосибирском районе в СНТ «Иня-2» в реке Иня, 3 июля.

— По предварительным данным, днем трое несовершеннолетних детей без присмотра взрослых пришли на реку Иня. В какой-то момент один из детей решил скатиться на велосипеде в воду. В воде велосипед из-под ребенка выскользнул, а так как 9-летний мальчик не умел плавать, потерпевший утонул. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тело потерпевшего из водоема, — сообщили в пресс-службе ведомства.