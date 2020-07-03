Новая Конституция России начнет действовать 4 июля

О необходимости внесения поправок в Конституцию Владимир Путин заявил 20 января в послании Федеральному собранию. 11 марта Госдума приняла закон о внесении поправок в третьем чтении, поддержал его и Совфед. 14 марта документ подписал президент, но с одним условием: поправки вступят в силу, если их одобрит большинство граждан.

В новую Конституцию добавился пункт об обнулении сроков действующего президента, но в дальнейшем глава государства не сможет занимать свой пост больше двух сроков. Согласно поправкам, экс-президент (если захочет) может стать пожизненным сенатором, получает неприкосновенность, лишиться которой может только по инициативе Госдумы или по решению Верховного суда. В то же время судьи станут более зависимы от президента. Например, глава государства сможет инициировать увольнение членов Конституционного и Верховного суда, включая председателей и их заместителей (до сих пор он мог их только назначать). А число членов Конституционного суда сократится с 19 до 11.



Обновленная Конституция добавляет власти президенту и забирает ее у премьера и правительства: президент теперь не просто вправе председательствовать на заседаниях правительства, но и будет осуществлять «общее руководство» его работой. А премьер-министр больше не будет определять основные направления работы кабмина — только организовывать его работу, исходя из поручений главы государства. Президент также сможет назначать и отправлять в отставку ряд министров, прежде всего силового блока — глав Минобороны, МЧС, МИДа, Минюста, МВД. Остальных будет предлагать премьер, а утверждать — депутаты. Увеличится число сенаторов, которых президент может назначить в Совет Федерации. Более того, семерым из них он сможет предоставить эту должность пожизненно.