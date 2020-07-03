«Как будто навоз или отходы»: в Новосибирске снова чем-то завоняло

Вечером в пятницу, 3 июля, жители Новосибирска в очередной раз почувствовали, как центр города окутал неприятный запах, из-за которого невозможно дышать и открывать окна в квартирах.



— Я почувствовала запах где-то в семь часов вечера, когда вышла с работы. Он усиливался — прямо с ветром его приносило мне в лицо. Дома очень жарко, поэтому приходится открывать окна — в квартире тоже пахнет. Запах как будто навоза или отходов, — поделилась читательница НГС.

По информации сайта Cityair.io, хуже всего дела с качеством воздуха обстоят в Кировском и Заельцовском районах. Однако запах отчетливо ощущается и в Центральном.