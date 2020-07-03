«Как будто навоз или отходы»: в Новосибирске снова чем-то завоняло

Вечером в пятницу, 3 июля, жители Новосибирска в очередной раз почувствовали, как центр города окутал неприятный запах, из-за которого невозможно дышать и открывать окна в квартирах.
— Я почувствовала запах где-то в семь часов вечера, когда вышла с работы. Он усиливался — прямо с ветром его приносило мне в лицо. Дома очень жарко, поэтому приходится открывать окна — в квартире тоже пахнет. Запах как будто навоза или отходов, — поделилась читательница НГС.
По информации сайта Cityair.io, хуже всего дела с качеством воздуха обстоят в Кировском и Заельцовском районах. Однако запах отчетливо ощущается и в Центральном.
Чуть лучше ситуация в Советском районе — на улице Инженерной, 20, где располагается экспериментальная станция City Air, воздух оценивается в 3 балла из 10. Аналогичная ситуация в коттеджном посёлке «Горки Академпарка». В остальных районах Новосибирска отметка качества воздуха не поднимается выше 2 баллов.
А вы почувствовали неприятный запах в городе?
5 июня в мэрии прошло заседание рабочей группы горсовета по вопросам экологии — одним из вопросов снова стал неприятный запах, который периодически появляется в Новосибирске.