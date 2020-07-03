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Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП

Об этом сообщил адвокат артиста

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Артист устроил ДТП в ночь на 9 июня

Артист устроил ДТП в ночь на 9 июня

Актер Михаил Ефремов отказался признать вину в совершении ДТП. Об этом адвокат артиста Эльман Пашаев заявил телеканалу «Москва-24».

— Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал, что <...> готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина, — сказал адвокат в эфире телеканала.

12 июня Ефремов опубликовал ролик, где раскаивался в аварии, извинялся и предлагал компенсацию семье погибшего.

В ночь на 9 июня актер совершил смертельное ДТП в центре Москвы: на своем джипе он вылетел на встречную полосу, где врезался в фургон, за рулем которого находился курьер службы доставки Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице. В момент аварии Михаил Ефремов был пьян.

На Ефремова завели уголовное дело и оставили под домашним арестом. Позже актер записал видео с извинениями, в котором еще раз предложил помощь семье погибшего. Он также добавил, что не собирается использовать свои связи для того, чтобы повлиять на исход расследования.

Психиатрическая экспертиза признала обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова вменяемым. В ходе исследования он признал, что употребляет алкоголь и наркотики.

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Михаил ЕфремовДТП с Ефремовым
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