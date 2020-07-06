6 июля понедельник
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 4/10
usd 70.50
eur 79.22
Тема дняРекордное число заболевших ковидом за сутки

Все новости

Все новости
РаботаОпрос

Выжить бы: сколько на самом деле зарабатывают новосибирцы (многим и не снились з/п по 40 тысяч). Результаты опроса

Мы опросили больше тысячи человек. И вот что они нам рассказали

801
1 Обсудить

Поделиться

Читатели НГС рассказали, сколько они зарабатывают

Читатели НГС рассказали, сколько они зарабатывают

Больше тысячи жителей Новосибирска откликнулись на просьбу НГС и рассказали, какая у них зарплата. На прошлой неделе Новосибирскстат рассказал о среднем заработке в регионе — по данным аналитиков, он составил 41 тысячу 545 рублей. Мы решили узнать, насколько эти цифры соответствуют реальности, и попросили наших читателей поделиться информацией о размере своих зарплат. Цифры, которые мы получили в ответ, впечатляют.

Показываем в одной картинке, какие зарплаты получают новосибирцы, поучаствовавшие в нашем опросе (всего откликнулось 1035 человек).

Кто и сколько зарабатывает

Большинство опрошенных — 281 человек — получают зарплату от 20 до 30 тысяч рублей. О таком заработке рассказали продавцы, госслужащие, фельдшеры, учителя, менеджеры и сотрудники других сфер. О заработке до 20 тысяч рассказали уборщица, библиотекарь, охранник, сотрудники общепита и продавцы.

Зарплаты свыше 100 тысяч рублей получают специалисты в IT-сфере, научные работники, HR-специалисты и предприниматели. Последние также рассказали о доходах более 500 тысяч рублей.

Хватает ли денег

Некоторые участники опроса поделились, достаточно ли им их зарплат. Приводим самые интересные ответы.

— Денег на семью не хватает, будь я холостым, хватало бы... Наверное, — написал ведущий инженер-конструктор с зарплатой в 45 тысяч рублей.

— Два ребёнка и жена-домохозяйка. Хватает вполне, — рассказал программист с зарплатой в 100 тысяч.

— До изоляции — 30 000 рублей, 5 лет уже как без повышения. Сейчас третий месяц 13 000 рублей. Не работаем, карантин, — пишет системный администратор.

— Слесарь-ремонтник, зарплата 33 000 рублей. Жена не работает, 1 ребёнок, денег не хватает.

— На жизнь хватает, на развитие жизни — нет, — рассказал кассир с зарплатой в 23 тысячи рублей.

Недавно НГС писал о том, что в Новосибирской области наблюдается всплеск безработных. Мы показывали в одной картинке, как возросло их число за последние два месяца.

А вам хватает вашей зарплаты?

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК1
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ0
    • ПЕЧАЛЬ0

    Поделиться

    Поделиться

    Новосибирскстатзарплатаопрос
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!