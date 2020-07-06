Выжить бы: сколько на самом деле зарабатывают новосибирцы (многим и не снились з/п по 40 тысяч). Результаты опроса

Кто и сколько зарабатывает

Большинство опрошенных — 281 человек — получают зарплату от 20 до 30 тысяч рублей. О таком заработке рассказали продавцы, госслужащие, фельдшеры, учителя, менеджеры и сотрудники других сфер. О заработке до 20 тысяч рассказали уборщица, библиотекарь, охранник, сотрудники общепита и продавцы.

Зарплаты свыше 100 тысяч рублей получают специалисты в IT-сфере, научные работники, HR-специалисты и предприниматели. Последние также рассказали о доходах более 500 тысяч рублей.

Хватает ли денег

Некоторые участники опроса поделились, достаточно ли им их зарплат. Приводим самые интересные ответы.

— Денег на семью не хватает, будь я холостым, хватало бы... Наверное, — написал ведущий инженер-конструктор с зарплатой в 45 тысяч рублей.

— Два ребёнка и жена-домохозяйка. Хватает вполне, — рассказал программист с зарплатой в 100 тысяч.

— До изоляции — 30 000 рублей, 5 лет уже как без повышения. Сейчас третий месяц 13 000 рублей. Не работаем, карантин, — пишет системный администратор.

