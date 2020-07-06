Выжить бы: сколько на самом деле зарабатывают новосибирцы (многим и не снились з/п по 40 тысяч). Результаты опроса

Больше тысячи жителей Новосибирска откликнулись на просьбу НГС и рассказали, какая у них зарплата. На прошлой неделе Новосибирскстат рассказал о среднем заработке в регионе — по данным аналитиков, он составил 41 тысячу 545 рублей. Мы решили узнать, насколько эти цифры соответствуют реальности, и попросили наших читателей поделиться информацией о размере своих зарплат. Цифры, которые мы получили в ответ, впечатляют.
Показываем в одной картинке, какие зарплаты получают новосибирцы, поучаствовавшие в нашем опросе (всего откликнулось 1035 человек).
Кто и сколько зарабатывает
Большинство опрошенных — 281 человек — получают зарплату от 20 до 30 тысяч рублей. О таком заработке рассказали продавцы, госслужащие, фельдшеры, учителя, менеджеры и сотрудники других сфер. О заработке до 20 тысяч рассказали уборщица, библиотекарь, охранник, сотрудники общепита и продавцы.
Зарплаты свыше 100 тысяч рублей получают специалисты в IT-сфере, научные работники, HR-специалисты и предприниматели. Последние также рассказали о доходах более 500 тысяч рублей.
Хватает ли денег
Некоторые участники опроса поделились, достаточно ли им их зарплат. Приводим самые интересные ответы.
— Денег на семью не хватает, будь я холостым, хватало бы... Наверное, — написал ведущий инженер-конструктор с зарплатой в 45 тысяч рублей.
— Два ребёнка и жена-домохозяйка. Хватает вполне, — рассказал программист с зарплатой в 100 тысяч.
— До изоляции — 30 000 рублей, 5 лет уже как без повышения. Сейчас третий месяц 13 000 рублей. Не работаем, карантин, — пишет системный администратор.
— Слесарь-ремонтник, зарплата 33 000 рублей. Жена не работает, 1 ребёнок, денег не хватает.
— На жизнь хватает, на развитие жизни — нет, — рассказал кассир с зарплатой в 23 тысячи рублей.
Недавно НГС писал о том, что в Новосибирской области наблюдается всплеск безработных. Мы показывали в одной картинке, как возросло их число за последние два месяца.