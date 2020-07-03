В новосибирском лесу вторые сутки ищут 14-летнего больного мальчика: шесть снимков с поисков

В Новосибирске волонтеры и спасатели двое суток в лесу ищут пропавшего 14-летнего Олега Иванова. Мальчик убежал от отца во время прогулки вечером 1 июля между улицами Выборная и Зеленодолинская в Октябрьском районе.
— Парень с особенностями развития, был вместе с папой. Они решили организовать небольшой поход. Мальчик очень активный, родители им занимаются. Вчера они пошли на пешую прогулку на улицу Выборную, в сторону Гусинобродского шоссе. Уже при подходе к ручью близ улицы Зеленодолинской мальчик просто от папы сбежал, — рассказала корреспонденту НГС руководитель отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Вместе с полицией и спасателями мальчика искали 68 добровольцев. Они показали, как проходят поиски подростка. Сейчас отряд собирает силы на утро.
— Сейчас обсуждаем наши дальнейшие действия с учетом того, что люди провели на поиске две ночи, ездили на работу, и набрать сейчас необходимое количество людей, чтобы в каждой группе был подготовленный старший — маловероятно. Пока нет адекватных свидетельств по городу. Зону, где последний раз папа был с сыном, прочесали всю. Предварительно, выезжать будем утром, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь отряда Елизавета Лиманская.
В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области сообщили, что сейчас организована доследственная проверка по факту исчезновения подростка.
Рост пропавшего мальчика — 172 сантиметра, у него темные волосы и плотное телосложение. Подросток был одет в темную футболку, клетчатые зеленые шорты и коричневые босоножки. Олег нуждается в медицинской помощи.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700–54–52 или по телефону 112. Если вы хотите присоединиться к поискам — обратитесь в отряд.
Накануне в Ордынском районе Новосибирской области потерялся 18-летний Виктор Ковков — он вышел из дома встречать корову с выгула и пропал.