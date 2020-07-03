В новосибирском лесу вторые сутки ищут 14-летнего больного мальчика: шесть снимков с поисков

В Новосибирске волонтеры и спасатели двое суток в лесу ищут пропавшего 14-летнего Олега Иванова. Мальчик убежал от отца во время прогулки вечером 1 июля между улицами Выборная и Зеленодолинская в Октябрьском районе.



— Парень с особенностями развития, был вместе с папой. Они решили организовать небольшой поход. Мальчик очень активный, родители им занимаются. Вчера они пошли на пешую прогулку на улицу Выборную, в сторону Гусинобродского шоссе. Уже при подходе к ручью близ улицы Зеленодолинской мальчик просто от папы сбежал, — рассказала корреспонденту НГС руководитель отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.