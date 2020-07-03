В 138 домах Новосибирска отключили горячую воду — рассказываем, на каких улицах и на какой срок

В Новосибирске началась реконструкция теплосети на пересечении улиц Кошурникова и Бориса Богаткова. По заявке подрядчика для этого отключают магистральную трубу от насосной станции №6, которая идёт от улицы Фрунзе до улицы Семьи Шамшиных.
Из-за этих ремонтных работ в домах на нескольких улицах в центре города не будет горячей воды. В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, что в зону отключений попали здания на улицах Советской, Революции, Коммунистической, Горького и Вокзальной Магистрали. Всего в зоне отключений 138 домов и 46 социальных учреждений.
— Отключение связано с тем, что подрядчик проводит большой объем сварочных работ в тепловых камерах реконструируемой теплотрассы. Теплоснабжение планируется восстановить в ночь на 10 июля. СГК приносит извинения за доставляемые неудобства жителям домов, находящихся в зоне отключения и просит отнестись с пониманием к этой производственной необходимости, — сообщили в СГК.
Также публикуем карту других отключений горячей воды, которые происходят из-за теплоиспытаний.
карта СГК онлайн
В компании добавили, что после этой реконструкцииможно будет подключить новых потребителей из Железнодорожного, Центрального и Заельцовского районов к ТЭЦ-5.
Напомним, что на этой неделе в Новосибирске начались новые испытания теплосетей. Они затронут Заельцовский, Калининский, Центральный и Октябрьский районы в зоне работы ТЭЦ-4 и ТЭЦ-2.