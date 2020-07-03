В 138 домах Новосибирска отключили горячую воду — рассказываем, на каких улицах и на какой срок

В Новосибирске началась реконструкция теплосети на пересечении улиц Кошурникова и Бориса Богаткова. По заявке подрядчика для этого отключают магистральную трубу от насосной станции №6, которая идёт от улицы Фрунзе до улицы Семьи Шамшиных.

Из-за этих ремонтных работ в домах на нескольких улицах в центре города не будет горячей воды. В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, что в зону отключений попали здания на улицах Советской, Революции, Коммунистической, Горького и Вокзальной Магистрали. Всего в зоне отключений 138 домов и 46 социальных учреждений.