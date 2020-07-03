Суд вынес приговор второму убийце сибирячки, которую искали два месяца после пропажи

Новосибирский областной суд вынес приговор 43-летнему Борису Поплаухину — второму убийце 50-летней Светлане Буяновой, которая пропала в августе 2017 года.
Два месяца женщину искали полицейские, волонтёры и родственники. В октябре 2017 года нашли её тело. По подозрению в убийстве задержали знакомых сибирячки Бориса Поплаухина и Игоря Феоктистова.
Оказалось, что в лесном массиве Колыванского района Феоктистов и Поплаухин напали на потерпевшую и задушили ее руками. После этого мужчины забрали ее ключи от квартиры, отправились туда и украли ноутбук.
Судебные разбирательства начались в ноябре 2018 года.
Обвиняемые попросили суд присяжных. В марте 2020 года вердиктом коллегии присяжных заседателей Борис Поплаухин и Игорь Феоктистов признаны виновными в совершении нападения на женщину в целях хищения имущества и её убийства. 16 апреля Поплаухина приговорили по статье 162 УК РФ (разбой) и статье 105 УК РФ (убийство) к 18 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.
Но в отношении Феоктистова производство по уголовному делу было приостановлено в связи с розыском. Пока шёл суд, Игорь Феоктистов находился под подпиской о невыезде, поэтому сбежал. Через несколько дней его поймали.
Сегодня, 3 июля, прокуратура Новосибирской области сообщила, что приговор вынесен по аналогичным статьям и Феоктистову — Новосибирский областной суд приговорил его к 17 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговоры в законную силу не вступили.
Дочь погибшей, Кристина Буянова, рассказывала НГС о страшных поисках своей мамы и о том, как присяжные судили убийц.
Недавно мы рассказывали о другом жестоком убийстве: девушка решила расправиться с подругой, которая уводила у нее парней, и подговорила знакомого убить соперницу, а затем инсценировала ее поиски.