В июле над Новосибирском будут видны Юпитер, Сатурн и Марс. Астроном объяснил, почему это не парад планет

В течение всего июля в небе над Новосибирском можно будет видеть Марс, Сатурн и Юпитер.



Об этом рассказал методист Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.



— Это парадом нельзя назвать, это просто планеты, которые можно увидеть на небе в одно время. В 3 часа ночи мы можем сегодня, завтра, весь июль наблюдать планеты Юпитер, Сатурн, Марс. Нептун и Уран не видны простым глазом, — объяснил Андрей Никифоров.

Специалист добавил, что все планеты не выстроятся в одну линию с Землёй, как это бывает при явлении, которое принято называть парадом планет. Однако 14 июля в таком положении окажется Юпитер, а 21 июля — Сатурн. Это произойдёт около часа ночи, планеты будут видны в южной части неба.

