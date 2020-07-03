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В июле над Новосибирском будут видны Юпитер, Сатурн и Марс. Астроном объяснил, почему это не парад планет

Наблюдать за небесными телами можно будет с 3 часов утра

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Наблюдать за планетами в небе можно будет весь июль

Наблюдать за планетами в небе можно будет весь июль

В течение всего июля в небе над Новосибирском можно будет видеть Марс, Сатурн и Юпитер.

Об этом рассказал методист Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.

— Это парадом нельзя назвать, это просто планеты, которые можно увидеть на небе в одно время. В 3 часа ночи мы можем сегодня, завтра, весь июль наблюдать планеты Юпитер, Сатурн, Марс. Нептун и Уран не видны простым глазом, — объяснил Андрей Никифоров.

Специалист добавил, что все планеты не выстроятся в одну линию с Землёй, как это бывает при явлении, которое принято называть парадом планет. Однако 14 июля в таком положении окажется Юпитер, а 21 июля — Сатурн. Это произойдёт около часа ночи, планеты будут видны в южной части неба.

Напомним, что 21 июня над Новосибирском можно было наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. Мы собрали для вас 8 фотографий этого явления, которые сделали профессиональные фотографы и наши читатели.

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МарсПланетарийСатурнЮпитерастрономия
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