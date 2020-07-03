Водолазы отправляются на Иню: очевидцы сообщили спасателям об утонувшем ребёнке

Сегодня днём, 3 июля, под Новосибирском в реке Иня утонул ребёнок — на место выехали спасатели и медики.
— Оперативному дежурному поступило сообщение о трагедии: в реке Иня (район СНТ «Иня-2») утонул ребёнок. Водолазы из числа спасателей Новосибирского ПСО готовят снаряжение к выезду на место, — сообщили в группе «Аварийно-спасательной службы НСО» в соцсети «ВКонтакте».
В службу 112 также в течение часа поступала информация о происшествии от очевидцев, но без подробностей.
— На место выехали спасатели, водолазы, скорая и полиция, — сообщили корреспонденту НГС в службе 112.
В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что сейчас уже организована проверка, а следователь выехал на место происшествия.
В середине июня на пляже «Бугринская роща» в Кировском районе Новосибирска утонул 9-летний ребёнок. 20 июня стало известно, что в Ленинском районе Новосибирска утонула женщина. Инцидент произошел на Юго-западном котловане.