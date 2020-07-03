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Происшествия

Водолазы отправляются на Иню: очевидцы сообщили спасателям об утонувшем ребёнке

На место также уже выехали скорая и правоохранительные органы

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На данный момент о ребенке ничего не известно

На данный момент о ребенке ничего не известно

Сегодня днём, 3 июля, под Новосибирском в реке Иня утонул ребёнок — на место выехали спасатели и медики.

— Оперативному дежурному поступило сообщение о трагедии: в реке Иня (район СНТ «Иня-2») утонул ребёнок. Водолазы из числа спасателей Новосибирского ПСО готовят снаряжение к выезду на место, — сообщили в группе «Аварийно-спасательной службы НСО» в соцсети «ВКонтакте».

В службу 112 также в течение часа поступала информация о происшествии от очевидцев, но без подробностей.

— На место выехали спасатели, водолазы, скорая и полиция, — сообщили корреспонденту НГС в службе 112.

В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что сейчас уже организована проверка, а следователь выехал на место происшествия.

В середине июня на пляже «Бугринская роща» в Кировском районе Новосибирска утонул 9-летний ребёнок. 20 июня стало известно, что в Ленинском районе Новосибирска утонула женщина. Инцидент произошел на Юго-западном котловане.

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утонул ребенокСУ СК РФ по Новосибирской области
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