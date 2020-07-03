Водолазы отправляются на Иню: очевидцы сообщили спасателям об утонувшем ребёнке

Сегодня днём, 3 июля, под Новосибирском в реке Иня утонул ребёнок — на место выехали спасатели и медики.

— Оперативному дежурному поступило сообщение о трагедии: в реке Иня (район СНТ «Иня-2») утонул ребёнок. Водолазы из числа спасателей Новосибирского ПСО готовят снаряжение к выезду на место, — сообщили в группе «Аварийно-спасательной службы НСО» в соцсети «ВКонтакте».

В службу 112 также в течение часа поступала информация о происшествии от очевидцев, но без подробностей.

— На место выехали спасатели, водолазы, скорая и полиция, — сообщили корреспонденту НГС в службе 112.