В ЦИК озвучили результаты голосования по поправкам к Конституции

Сегодня ЦИК подвел окончательные итоги голосования по поправкам к Конституции. По данным ЦИК в голосовании приняли участие 74 215 555 человек — 67,97 процента избирателей. Большинство проголосовали «за».

— На вынесенный на общероссийское голосование вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» ответили «Да» 57 747 288 граждан Российской Федерации, что составляет 77,92% от числа граждан Российской Федерации, принявших участие в общероссийском голосовании, — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

