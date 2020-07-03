Алтай готов встречать туристов: в республике начали работать базы и общепит

В республике продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и на остановках, в аптеках, магазинах, на автовокзалах и в аэропортах, в местах общего пользования и при посещении органов власти. Все массовые мероприятия остаются под запретом: кинозалы, театры, музеи, ночные клубы и другие развлечения закрыты до особого распоряжения.



Недавно мы рассказывали, нужна ли справка на границе Новосибирска и Алтая и кого отправят на карантин. Вы часто спрашивали об этом редакцию и мы ответили, как не стать заложником карантинных мер.

А еще познакомьтесь с топ-3 красивейших мест Новосибирской области — там шумят водопады и летают пеликаны. Показываем фотографии и даем подсказки, как туда добраться.

В июне мы рассказывали о новосибирцах, которые сделали большой аудиогид по Горному Алтаю — он будет автоматически включаться на месте. Сибиряки вложили в проект три миллиона рублей и теперь думают, как их вернуть.

