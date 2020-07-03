Алтай готов встречать туристов: в республике начали работать базы и общепит

Глава республики Алтай Олег Хорохордин решил снять часть ограничительных мер в регионе и открыть туристический сезон.
Заявление прозвучало на заседании местного оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которое прошло в четверг, 2 июля. Так, с сегодняшнего дня, 3 июля, в республике возобновили работу турбазы и другие места коллективного размещения, а также предприятия общественного питания.
«По сути, с 3 июля мы открываем в республике летний туристический сезон. На всех без исключения туробъектах и предприятиях общепита необходимо принять исчерпывающие профилактические меры со строгим и безусловным выполнением рекомендаций Роспотребнадзора», — приводит официальный портал республики слова Олега Хорохордина.
Кош-Агачского района снятия ограничений не коснутся. В нем до сих пор сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация: больше половины всех лабораторно подтвержденных на данный момент случаев заболевания (а всего в республике их 775) зарегистрированы именно здесь. С 11 июня запрещен въезд и выезд с территории района, а также приостановлено выполнение регулярных авиарейсов по маршруту Горно-Алтайск — Кош-Агач — Горно-Алтайск. Глава региона отметил, что необходимо усилить работу по профилактике распространения коронавируса, а жителям района — соблюдать все ограничения.
Главный санитарный врач региона Леонид Щучинов добавил, что перед открытием объектов размещения необходимо провести генеральную уборку и дезинфекцию, а затем дезинфицировать их регулярно. Среди требований также обеззараживание открытых пространств, детских площадок, беседок, скамеек, наружных дверей, площадок у входа, уличных парковочных и банковских терминалов. Перед допуском к работе персонал должен сдать тест на коронавирус, а потом пользоваться средствами индивидуальной защиты.
В республике продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и на остановках, в аптеках, магазинах, на автовокзалах и в аэропортах, в местах общего пользования и при посещении органов власти. Все массовые мероприятия остаются под запретом: кинозалы, театры, музеи, ночные клубы и другие развлечения закрыты до особого распоряжения.
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