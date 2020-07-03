Минздрав: Россия вернется к нормальной жизни не раньше февраля

Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью «Интерфаксу» заявил, что Россия вернется к нормальной жизни после пандемии не раньше февраля следующего года.
— А что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса, — поделился соображениями министр.
Он также пояснил, что распространение коронавируса всё еще зависит от поведения россиян.
— Если мы будем бережно относиться к собственному здоровью, сформируем правильное социальное поведение и соблюдение правил гигиены, то риски минимизируются, — рассказал Михаил Мурашко, добавив, что вторая волна коронавируса не исключена, но маловероятно, что она будет такого же масштаба, как первая. — Мы приобрели определенный иммунитет, создали систему лечения, профилактики. Поэтому повторение сценария в полном формате маловероятно, но подъем заболеваемости может быть при нарушении правил поведения.
Министр отметил, что продолжать носить маску на улице всё еще желательно, но «всё зависит от ситуации».
— Если мы говорим о закрытых помещениях, движении по городским улицам — здесь ношение маски является оправданным. Плюс нужно учитывать, что это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, а маска — это барьер, она сдерживает вирус. Есть правила по смене масок спустя пару часов, нужно эти правила соблюдать, — подчеркнул министр.
По словам Михаила Мурашко, окончательно снять маски можно будет только, когда появится средство (для профилактики и лечения коронавируса), в котором можно быть на 100% уверенными, и когда «появится коллективный иммунитет».
Ранее глава Минздрава уже заявлял, что полностью отказаться от противоэпидемических мер, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции, можно будет не раньше февраля