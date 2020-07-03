Минздрав: Россия вернется к нормальной жизни не раньше февраля

Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью «Интерфаксу» заявил, что Россия вернется к нормальной жизни после пандемии не раньше февраля следующего года.

— А что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса, — поделился соображениями министр.

Он также пояснил, что распространение коронавируса всё еще зависит от поведения россиян.

— Если мы будем бережно относиться к собственному здоровью, сформируем правильное социальное поведение и соблюдение правил гигиены, то риски минимизируются, — рассказал Михаил Мурашко, добавив, что вторая волна коронавируса не исключена, но маловероятно, что она будет такого же масштаба, как первая. — Мы приобрели определенный иммунитет, создали систему лечения, профилактики. Поэтому повторение сценария в полном формате маловероятно, но подъем заболеваемости может быть при нарушении правил поведения.