Мэр предложил новосибирцам выбрать место для стелы «Город трудовой доблести» (пишите и вы свои варианты!)

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил новосибирцам выбрать место для стелы «Город трудовой доблести». О присвоении Новосибирску этого почетного звания стало известно вчера после завершения голосования по поправкам к Конституции.

— Федеральным законом предусматривается установка стелы. Она будет установлена и в Новосибирске. Где — пока не решено. Обращаюсь ко всем новосибирцам: «Есть ли мнения по этому поводу? Давайте, выскажемся. Давайте сделаем такой срез мнений». У нас много красивых мест. Но важно, чтобы это место было знаковое и было заметным. Поэтому прошу высказываться. Решения сейчас никакого нет. Но хотелось бы принять решение, учитывая пожелания новосибирцев, — сказал сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время часа прессы.