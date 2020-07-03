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Мэр предложил новосибирцам выбрать место для стелы «Город трудовой доблести» (пишите и вы свои варианты!)

Проекта стелы еще пока нет

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Вчера присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести» отметили салютом

Вчера присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести» отметили салютом

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил новосибирцам выбрать место для стелы «Город трудовой доблести». О присвоении Новосибирску этого почетного звания стало известно вчера после завершения голосования по поправкам к Конституции.

— Федеральным законом предусматривается установка стелы. Она будет установлена и в Новосибирске. Где — пока не решено. Обращаюсь ко всем новосибирцам: «Есть ли мнения по этому поводу? Давайте, выскажемся. Давайте сделаем такой срез мнений». У нас много красивых мест. Но важно, чтобы это место было знаковое и было заметным. Поэтому прошу высказываться. Решения сейчас никакого нет. Но хотелось бы принять решение, учитывая пожелания новосибирцев, — сказал сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время часа прессы.

Предлагаем и мы высказаться нашим читателям. Заполняйте ниже форму — где лучше всего установить стелу?

Поздно вечером в четверг, 2 июля, отгремел праздничный салют, посвящённый присвоению Новосибирску почётного звания «Город трудовой гордости» — публикуем 15 фотографий фейерверка.

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голосованиестелаГород трудовой доблести
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