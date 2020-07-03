Вода ушла за 20 минут: мэр объяснил, почему во время ливней топит площадь Труда

Мэр Новосибирска заявил, что ливнёвка на площади Труда во время вчерашнего сильного дождя справилась с водой за 20 минут.

— Ливнёвка сработала и справилась с этой проблемой. Но количество осадков было большое. Это самое низкое место в Ленинском районе. Туда стекаются потоки не только те, что собираются на самой площади, но и с ближайших улиц — это и Станционная, и Широкая, и Котовского. Рельеф там такой. Для нас важно, чтобы вода быстро уходила. Через 20 минут она ушла, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами.