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Вода ушла за 20 минут: мэр объяснил, почему во время ливней топит площадь Труда

Чтобы справиться с потоками, специалисты во время ливня сняли решётки с канализации

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Ливень накрыл Новосибирск вчера вечером

Ливень накрыл Новосибирск вчера вечером

Мэр Новосибирска заявил, что ливнёвка на площади Труда во время вчерашнего сильного дождя справилась с водой за 20 минут.

— Ливнёвка сработала и справилась с этой проблемой. Но количество осадков было большое. Это самое низкое место в Ленинском районе. Туда стекаются потоки не только те, что собираются на самой площади, но и с ближайших улиц — это и Станционная, и Широкая, и Котовского. Рельеф там такой. Для нас важно, чтобы вода быстро уходила. Через 20 минут она ушла, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами.

Во время ливня, по его словам, на месте работали специалисты, которые контролировали канализацию.

— Они убрали решетки, чтобы вода еще быстрее уходила. В целом канализация справилась с задачей, — отметил мэр.

Он добавил, что ливнёвка регулярно чистится и этого достаточно для её правильной работы.

Как Новосибирск пережил вчерашний ливень, вы можете посмотреть здесь. Ровно месяц назад в Новосибирске тоже прошёл сильный ливень — мы публиковали самые яркие кадры того, как наш город превратился в маленькую Венецию.

Проблема с ливнёвкой на площади Труда беспокоит жителей города уже много лет. В марте 2019 года после того, как на площади начали её чистить, власти обещали, что потопов не будет. Но затопления происходили и летом прошлого года.

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ливеньплощадь Труда
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