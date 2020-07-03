Вода ушла за 20 минут: мэр объяснил, почему во время ливней топит площадь Труда

Мэр Новосибирска заявил, что ливнёвка на площади Труда во время вчерашнего сильного дождя справилась с водой за 20 минут.
— Ливнёвка сработала и справилась с этой проблемой. Но количество осадков было большое. Это самое низкое место в Ленинском районе. Туда стекаются потоки не только те, что собираются на самой площади, но и с ближайших улиц — это и Станционная, и Широкая, и Котовского. Рельеф там такой. Для нас важно, чтобы вода быстро уходила. Через 20 минут она ушла, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами.
Во время ливня, по его словам, на месте работали специалисты, которые контролировали канализацию.
— Они убрали решетки, чтобы вода еще быстрее уходила. В целом канализация справилась с задачей, — отметил мэр.
Он добавил, что ливнёвка регулярно чистится и этого достаточно для её правильной работы.
Как Новосибирск пережил вчерашний ливень, вы можете посмотреть здесь. Ровно месяц назад в Новосибирске тоже прошёл сильный ливень — мы публиковали самые яркие кадры того, как наш город превратился в маленькую Венецию.
Проблема с ливнёвкой на площади Труда беспокоит жителей города уже много лет. В марте 2019 года после того, как на площади начали её чистить, власти обещали, что потопов не будет. Но затопления происходили и летом прошлого года.