«Ещё дешево отделался»: занимательная история, как сибиряк пытался спасти бизнес с помощью государства

Что касается мер поддержки — первая мера от государства была для тех предприятий, которые сохранили 90 процентов своих работников. Таким предприятиям давали субсидию на каждого работника в марте и апреле. Я под эту программу не попал, так как в связи с закрытием одного салона количество работников у меня уменьшилось более, чем на 10 процентов.



И вот тут я узнал о программе кредитования, которая помогает возобновлению деятельности. Суть программы в том, что с 1 июня предприятие из списка пострадавших отраслей может получить кредит, размер которого рассчитывается по количеству работников. А в апреле 2021 года, если количество работников не уменьшится более, чем на 90 процентов, кредит списывается вместе с процентами. В теории это просто отличная мера, которой я от нашего государства не мог ожидать в силу недоверия.

Кредит рекламировали много крупных банков. Я обратился в тот, который действовал активнее других. Все удобно, все онлайн, рассмотрение заявки в течение двух дней, для оформления нужно всего два документа (справка о количестве работников и выписка о движениях по расчетному счету). 18 июня отправил документы через их сайт. 22 июня мне пришло письмо, что кредит одобрен. Мне следовало открыть счет в этом банке, а потом в мобильном приложении получить и подписать документы на кредит. 23 июня я открыл расчетный счет и стал ждать. Документов не было. Я написал письмо через мобильный банк с вопросом, когда появятся документы. В ответ тишина. Еще через 2 дня я написал запрос в службу поддержки с вопросом, когда решится вопрос с кредитом. Ответ был такой: