«Ещё дешево отделался»: занимательная история, как сибиряк пытался спасти бизнес с помощью государства

Целые отрасли испытывают кризис, бизнесмены пытаются сделать всё, что возможно, для спасения своих компаний. Спортивная сфера и общепит терпят огромные убытки, а в Новосибирске случился всплеск безработицы (вы только посмотрите на эти цифры!). Государство ввело меры поддержки для работников, отраслей и бизнеса, которые пострадали из-за коронавирусного кризиса, но не всем удается воспользоваться этой помощью. Директор сети Redken loft Сергей Кротов рассказал, как обращение в банк за государственной мерой поддержки принесло ему ещё больше проблем. Публикуем его авторскую колонку.
Готовиться к худшему мы начали задолго до того, как всех отправили на самоизоляцию. 3 марта я дал указание администраторам закупить побольше антисептиков — мы их используем и в обычное время в своей работе, нам они крайне необходимы. 14 марта в общем чате я предупредил всех работников, что в ближайший месяц им стоит максимально сократить свои расходы, так как возможно нам всем придется сидеть дома.
Через две недели весь бизнес в Новосибирске закрыли. Несмотря на то, что я заранее готовился к худшему, это был шок. Аренду и налоги никто не отменял. По двум помещениям нам снизили аренду, а еще по одному — самому большому с высокой арендой — нам оставили высокий платеж. Один салон пришлось закрыть. Тут даже не пандемия тому виной, ещё до всех этих событий арендная плата за это помещение была неадекватная. В данной ситуации пришлось избавляться от таких «хвостов». Все мастера этого салона перешли работать в дружественный салон красоты. Я даже не представляю, что испытали бизнесмены, которым в 8 вечера СМИ сообщили, что завтра все садятся на самоизоляцию. Малый бизнес ведь работает «с колес», покрывая текущие расходы текущими доходами. Надо отметить, что некоторые бизнес-партнеры показали себя с лучшей стороны. Например, оператор наружной рекламы неделю транслировал нашу рекламу бесплатно, а некоторые радиостанции предложили очень выгодные условия для размещения.
Что касается мер поддержки — первая мера от государства была для тех предприятий, которые сохранили 90 процентов своих работников. Таким предприятиям давали субсидию на каждого работника в марте и апреле. Я под эту программу не попал, так как в связи с закрытием одного салона количество работников у меня уменьшилось более, чем на 10 процентов.
И вот тут я узнал о программе кредитования, которая помогает возобновлению деятельности. Суть программы в том, что с 1 июня предприятие из списка пострадавших отраслей может получить кредит, размер которого рассчитывается по количеству работников. А в апреле 2021 года, если количество работников не уменьшится более, чем на 90 процентов, кредит списывается вместе с процентами. В теории это просто отличная мера, которой я от нашего государства не мог ожидать в силу недоверия.
Кредит рекламировали много крупных банков. Я обратился в тот, который действовал активнее других. Все удобно, все онлайн, рассмотрение заявки в течение двух дней, для оформления нужно всего два документа (справка о количестве работников и выписка о движениях по расчетному счету). 18 июня отправил документы через их сайт. 22 июня мне пришло письмо, что кредит одобрен. Мне следовало открыть счет в этом банке, а потом в мобильном приложении получить и подписать документы на кредит. 23 июня я открыл расчетный счет и стал ждать. Документов не было. Я написал письмо через мобильный банк с вопросом, когда появятся документы. В ответ тишина. Еще через 2 дня я написал запрос в службу поддержки с вопросом, когда решится вопрос с кредитом. Ответ был такой:
Добрый день! Запрос отправлен. Ожидайте, пожалуйста, звонка. Благодарю за обращение! Хорошего Вам дня и удачи в бизнесе!
Естественно, никакого звонка не последовало. 30 июня, после того, как я оставил отзыв на одном независимом финансовом портале, мне позвонили из новосибирского офиса и сообщили, что у меня имеется задолженность в размере 500 рублей за открытие счета. То есть нужно погасить задолженность и в мобильном приложении сразу появится кнопочка «Получить кредит». Ну что ж, оплатил задолженность. Конечно же, после внесения денег никакой кнопочки не появилось. Оказывается, не сообщать о каких-то расходах — это фишка этого банка. Получается, я должен еще 500 рублей за свидетельствование подлинности подписей, о чем мне не сообщили при открытии счета. Вечером 30 июня я обратился в службу поддержки, где мне сообщили, что 29 июня все согласования отменены в связи с тем, что банк исчерпал лимиты кредитования.
Вопрос. Зачем мне звонить 30 июня из банка и обещать кредит, если уже 29 июня все заявки отменены? Почитав отзывы на том же финансовом портале, я понял, что в принципе ещё дешево отделался. Многим, помимо этого, навязали зарплатные проекты, бизнес-карты и прочие дополнительные услуги. И количество отзывов о данной ситуации растет каждый день.
Позже оказалось, что и у этой меры поддержки государства есть подводные камни. Во-первых, каждый месяц размер кредита уменьшается. Например, у вас 10 работников. Сумма кредита уменьшается примерно на 150 тысяч с каждым пропущенным месяцем подачи заявки. И второе. Кредит можно получить один раз. То есть, если один банк одобрил данный кредит, то другие банки заявки на этот кредит уже не рассматривают.
На сайте банка очень высокопарно расписано о поддержке малого бизнеса, партнерстве. На самом деле все поведение банков напоминает игру с наперсточником. Это первый раз в истории страны, когда правительство вводит меры поддержки малого бизнеса, а не «Газпромов» и прочих. А банк в ответ просто усугубляет и так незавидное положение малого бизнеса. И как банк может что-то требовать от клиентов, если сам не может свести лимиты с заявками? При этом они продолжают собирать заявки на кредит. Для чего? Непонятно. Чтобы собирать по 500 рублей на открытие счета? Я уже подал заявление на закрытие расчетного счета. Хотя что-то мне подсказывает, что просто так теперь от этого банка не отделаться. Опять найдутся какие-то причины, чтобы оставить о себе плохое впечатление.
Удивительно, как можно в наше время так не дорожить репутацией. Понятно, что банк государственный. Но банков много, и любой предприниматель, столкнувшись с таким поведением, развернется и уйдет. Жалею, что не почитал отзывы до того, как ввязаться в эту историю.
Пытались ли вы получить меры поддержки от банка для своего бизнеса?
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