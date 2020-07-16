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Сергей Кротов

Директор сети Redken loft
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Сергей Кротов

Директор сети Redken loft

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БизнесМнение

«Ещё дешево отделался»: занимательная история, как сибиряк пытался спасти бизнес с помощью государства

Сергей Кротов хотел воспользоваться государственной мерой поддержки. И вот что из этого вышло

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И вроде бы режим самоизоляции закончился, почти всем сферам бизнеса разрешили приступить к работе, но многие до сих пор расхлебывает последствия коронавирусной весны-2020

И вроде бы режим самоизоляции закончился, почти всем сферам бизнеса разрешили приступить к работе, но многие до сих пор расхлебывает последствия коронавирусной весны-2020

Целые отрасли испытывают кризис, бизнесмены пытаются сделать всё, что возможно, для спасения своих компаний. Спортивная сфера и общепит терпят огромные убытки, а в Новосибирске случился всплеск безработицы (вы только посмотрите на эти цифры!). Государство ввело меры поддержки для работников, отраслей и бизнеса, которые пострадали из-за коронавирусного кризиса, но не всем удается воспользоваться этой помощью. Директор сети Redken loft Сергей Кротов рассказал, как обращение в банк за государственной мерой поддержки принесло ему ещё больше проблем. Публикуем его авторскую колонку.

Готовиться к худшему мы начали задолго до того, как всех отправили на самоизоляцию. 3 марта я дал указание администраторам закупить побольше антисептиков — мы их используем и в обычное время в своей работе, нам они крайне необходимы. 14 марта в общем чате я предупредил всех работников, что в ближайший месяц им стоит максимально сократить свои расходы, так как возможно нам всем придется сидеть дома.

Через две недели весь бизнес в Новосибирске закрыли. Несмотря на то, что я заранее готовился к худшему, это был шок. Аренду и налоги никто не отменял. По двум помещениям нам снизили аренду, а еще по одному — самому большому с высокой арендой — нам оставили высокий платеж. Один салон пришлось закрыть. Тут даже не пандемия тому виной, ещё до всех этих событий арендная плата за это помещение была неадекватная. В данной ситуации пришлось избавляться от таких «хвостов». Все мастера этого салона перешли работать в дружественный салон красоты. Я даже не представляю, что испытали бизнесмены, которым в 8 вечера СМИ сообщили, что завтра все садятся на самоизоляцию. Малый бизнес ведь работает «с колес», покрывая текущие расходы текущими доходами. Надо отметить, что некоторые бизнес-партнеры показали себя с лучшей стороны. Например, оператор наружной рекламы неделю транслировал нашу рекламу бесплатно, а некоторые радиостанции предложили очень выгодные условия для размещения.

Что касается мер поддержки — первая мера от государства была для тех предприятий, которые сохранили 90 процентов своих работников. Таким предприятиям давали субсидию на каждого работника в марте и апреле. Я под эту программу не попал, так как в связи с закрытием одного салона количество работников у меня уменьшилось более, чем на 10 процентов.

И вот тут я узнал о программе кредитования, которая помогает возобновлению деятельности. Суть программы в том, что с 1 июня предприятие из списка пострадавших отраслей может получить кредит, размер которого рассчитывается по количеству работников. А в апреле 2021 года, если количество работников не уменьшится более, чем на 90 процентов, кредит списывается вместе с процентами. В теории это просто отличная мера, которой я от нашего государства не мог ожидать в силу недоверия.

Кредит рекламировали много крупных банков. Я обратился в тот, который действовал активнее других. Все удобно, все онлайн, рассмотрение заявки в течение двух дней, для оформления нужно всего два документа (справка о количестве работников и выписка о движениях по расчетному счету). 18 июня отправил документы через их сайт. 22 июня мне пришло письмо, что кредит одобрен. Мне следовало открыть счет в этом банке, а потом в мобильном приложении получить и подписать документы на кредит. 23 июня я открыл расчетный счет и стал ждать. Документов не было. Я написал письмо через мобильный банк с вопросом, когда появятся документы. В ответ тишина. Еще через 2 дня я написал запрос в службу поддержки с вопросом, когда решится вопрос с кредитом. Ответ был такой:

Добрый день! Запрос отправлен. Ожидайте, пожалуйста, звонка. Благодарю за обращение! Хорошего Вам дня и удачи в бизнесе!

Естественно, никакого звонка не последовало. 30 июня, после того, как я оставил отзыв на одном независимом финансовом портале, мне позвонили из новосибирского офиса и сообщили, что у меня имеется задолженность в размере 500 рублей за открытие счета. То есть нужно погасить задолженность и в мобильном приложении сразу появится кнопочка «Получить кредит». Ну что ж, оплатил задолженность. Конечно же, после внесения денег никакой кнопочки не появилось. Оказывается, не сообщать о каких-то расходах — это фишка этого банка. Получается, я должен еще 500 рублей за свидетельствование подлинности подписей, о чем мне не сообщили при открытии счета. Вечером 30 июня я обратился в службу поддержки, где мне сообщили, что 29 июня все согласования отменены в связи с тем, что банк исчерпал лимиты кредитования.

Банк сообщил о лимите выданных кредитов

Банк сообщил о лимите выданных кредитов

Вопрос. Зачем мне звонить 30 июня из банка и обещать кредит, если уже 29 июня все заявки отменены? Почитав отзывы на том же финансовом портале, я понял, что в принципе ещё дешево отделался. Многим, помимо этого, навязали зарплатные проекты, бизнес-карты и прочие дополнительные услуги. И количество отзывов о данной ситуации растет каждый день.

Позже оказалось, что и у этой меры поддержки государства есть подводные камни. Во-первых, каждый месяц размер кредита уменьшается. Например, у вас 10 работников. Сумма кредита уменьшается примерно на 150 тысяч с каждым пропущенным месяцем подачи заявки. И второе. Кредит можно получить один раз. То есть, если один банк одобрил данный кредит, то другие банки заявки на этот кредит уже не рассматривают.

На сайте данного банка действительно до сих пор можно оставить заявку на кредитование по этой программе

На сайте данного банка действительно до сих пор можно оставить заявку на кредитование по этой программе

На сайте банка очень высокопарно расписано о поддержке малого бизнеса, партнерстве. На самом деле все поведение банков напоминает игру с наперсточником. Это первый раз в истории страны, когда правительство вводит меры поддержки малого бизнеса, а не «Газпромов» и прочих. А банк в ответ просто усугубляет и так незавидное положение малого бизнеса. И как банк может что-то требовать от клиентов, если сам не может свести лимиты с заявками? При этом они продолжают собирать заявки на кредит. Для чего? Непонятно. Чтобы собирать по 500 рублей на открытие счета? Я уже подал заявление на закрытие расчетного счета. Хотя что-то мне подсказывает, что просто так теперь от этого банка не отделаться. Опять найдутся какие-то причины, чтобы оставить о себе плохое впечатление.

Удивительно, как можно в наше время так не дорожить репутацией. Понятно, что банк государственный. Но банков много, и любой предприниматель, столкнувшись с таким поведением, развернется и уйдет. Жалею, что не почитал отзывы до того, как ввязаться в эту историю.

Пытались ли вы получить меры поддержки от банка для своего бизнеса?

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