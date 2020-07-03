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Боятся банкротства и ликвидации: арендаторы крупных торговых центров написали своё письмо Андрею Травникову

Предприниматели просят у губернатора и Роспотребнадзора разрешения на работу

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Крупные торговые центры остановили работу в конце марта

Крупные торговые центры остановили работу в конце марта

Арендаторы крупных новосибирских торговых центров подписали письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, в котором просят разрешить им работу.

Письмо направлено также руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александру Щербатову.

По данным НГС, под документом поставили подписи представители более 600 организаций и индивидуальных предпринимателей.

— Мы, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории торгово-развлекательных центров Новосибирска, обращаемся к Вам в связи с катастрофической ситуацией, сложившейся в нашей сфере. Из-за невозможности осуществления коммерческой деятельности на территории ТЦ большинство наших компаний практически полностью лишилось своих доходов, так как ни дистанционная торговля, ни работа на вынос/доставку не способны обеспечить приемлемый уровень дохода нашим предприятиям. Мы продолжаем нести существенные расходы на оплату труда наших сотрудников, на содержание имущества, на исполнение кредитных обязательств пред банками, а также на исполнение иных платежных обязательств перед государством нашими контрагентами. Учитывая длительный период действия ограничительных мер в отношении наших компаний, а также их продление до 1 августа 2020 года, мы с уверенностью прогнозируем, что в ближайшее время наша платежеспособность снизится до критических показателей, что приведет к банкротству или ликвидации многих из нас, — говорится в обращении.

В ТРЦ продолжили работать только супермаркеты, аптеки, магазины детских товаров и отдельные точки общепита, торгующие навынос

В ТРЦ продолжили работать только супермаркеты, аптеки, магазины детских товаров и отдельные точки общепита, торгующие навынос

Составители обращения указывают на то, что в Новосибирске уже возобновлена работа «магазинов непродовольственных товаров, продовольственных и непродовольственных рынков, музеев, зоопарка, предполагающих массовое скопление людей».

Авторы письма недоумевают, почему огромные гипермаркеты могут работать, а они — нет

Авторы письма недоумевают, почему огромные гипермаркеты могут работать, а они — нет

— В сложившихся обстоятельствах мы воспринимаем продление ограничительных мер только в отношении компаний и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в ТЦ, как ущемление наших прав по сравнению правами иных предпринимателей, осуществляющих аналогичную деятельность вне пределов торговых центров, — возмущаются авторы письма, подчеркивая, что крупные торговые центры способны обеспечить все необходимые меры по предотвращению распространения инфекции.

Директор департамента по развитию сетей кинотеатров «Синема парк», «Формула кино» и «Кронверк» Сергей Корюкин, подписавший обращение, говорит, что в Новосибирске в четырех мультиплексах его компании работают порядка 150 человек, которые сидят без дела уже четвертый месяц.

— Мы готовы к работе в новых условиях с соблюдением всех регламентов, разработанных Роспотребнадзором. Это касается и контроля состояния персонала, и обработки залов, и рассадки зрителей, — заверяет Корюкин.

Руководитель двух детских центров (в сети ТРК «Континент») Артём Попов признается, что его компания находится в крайне тяжелом состоянии.

— У нас 50 сотрудников, которым мы сейчас платим минимальную зарплату, как обязало нас государство. Но у большинства ипотечные кредиты. Крупные ТЦ лучше многих готовы к соблюдению всех требуемых правил. Я закупил санитайзеры, маски, но нас так и не открыли, — сетует Попов.

В конце июня новосибирские рестораторы объединились и запустили Instagram-петицию, чтобы привлечь к себе внимание и добиться встречи с губернатором региона Андреем Травниковым. Обозреватель НГС поговорил с совладельцами и руководителями пяти новосибирских ресторанных компаний разного уровня о том, что они собираются сейчас делать. Прогнозы у рестораторов неутешительные: по их словам, если не предпринять экстренных мер, уже в ближайшее время без работы останутся тысячи людей.

Сегодня стало известно, что в Новосибирске определили возможную дату открытия летних веранд кафе и ресторанов — им могут разрешить работать с 6 июля.

Управляющие и тренеры фитнес-центров Новосибирска вслед за рестораторами также подписывают Instagram-петицию с той же просьбой. Пока представители отрасли рассказывают о многомиллионных долгах, безразличии властей к их проблеме и недоумевают, почему в гигантских фитнес-центрах, где каждый час работает клининг, менее безопасно, чем на переполненных пляжах или в транспорте.

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