Боятся банкротства и ликвидации: арендаторы крупных торговых центров написали своё письмо Андрею Травникову

— В сложившихся обстоятельствах мы воспринимаем продление ограничительных мер только в отношении компаний и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в ТЦ, как ущемление наших прав по сравнению правами иных предпринимателей, осуществляющих аналогичную деятельность вне пределов торговых центров, — возмущаются авторы письма, подчеркивая, что крупные торговые центры способны обеспечить все необходимые меры по предотвращению распространения инфекции.



Директор департамента по развитию сетей кинотеатров «Синема парк», «Формула кино» и «Кронверк» Сергей Корюкин, подписавший обращение, говорит, что в Новосибирске в четырех мультиплексах его компании работают порядка 150 человек, которые сидят без дела уже четвертый месяц.



— Мы готовы к работе в новых условиях с соблюдением всех регламентов, разработанных Роспотребнадзором. Это касается и контроля состояния персонала, и обработки залов, и рассадки зрителей, — заверяет Корюкин.