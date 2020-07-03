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Разрешили снять маски: как в Новосибирске сдают ЕГЭ во время пандемии — 10 фото из «Горностая»

Из-за пандемии экзамены сдают не так, как в предыдущие годы

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Сегодня выпускники сдавали экзамены по трём предметам

Сегодня выпускники сдавали экзамены по трём предметам

В этом году из-за пандемии коронавируса в регионе ввели многие ограничения. Они коснулись и образования — школьников перевели на удалёнку. Потом пришлось думать, как в таких условиях проводить ЕГЭ. В результате в пунктах проведения экзаменов решили измерять температуру, дезинфицировать кабинеты, наносить разметку — чтобы школьники держались на расстоянии в 1,5 м друг от друга.

Сегодня, 3 июля, НГС побывал на первом экзамене по информатике в новосибирской гимназии «Горностай» — посмотрите, как там проходил ЕГЭ во время пандемии.

Экзамен по информатике назначен на 10:00. Школьники, родители и учителя начали собираться уже в 08:20. Списки с фамилиями и номерами аудиторий висели на столбах перед зданием гимназии

Экзамен по информатике назначен на 10:00. Школьники, родители и учителя начали собираться уже в 08:20. Списки с фамилиями и номерами аудиторий висели на столбах перед зданием гимназии

У входа нанесли разметку. Школьники выстраивались в несколько рядов, и организатор вызывала детей по очереди. Один человек ждал на крыльце, другой заходил внутрь через рамку

У входа нанесли разметку. Школьники выстраивались в несколько рядов, и организатор вызывала детей по очереди. Один человек ждал на крыльце, другой заходил внутрь через рамку

Сегодня в «Горностае» сдавали экзамен около 150 человек. По словам организатора экзамена Натальи Аксёновой, сдающим экзамен маски рекомендованы, но они не обязательны, так как сидеть в них четыре часа тяжело

Сегодня в «Горностае» сдавали экзамен около 150 человек. По словам организатора экзамена Натальи Аксёновой, сдающим экзамен маски рекомендованы, но они не обязательны, так как сидеть в них четыре часа тяжело

Сегодня в пунктах сдачи ЕГЭ организаторам и выпускникам измеряли температуру

Сегодня в пунктах сдачи ЕГЭ организаторам и выпускникам измеряли температуру

После измерения температуры выпускников проверяют с помощью металлодетектора, чтобы они не пронесли с собой ничего лишнего

После измерения температуры выпускников проверяют с помощью металлодетектора, чтобы они не пронесли с собой ничего лишнего

В гимназии под проведение экзамена выделили 17 кабинетов, в каждом из них может находиться не больше 9 школьников — раньше их могло быть 16. Выпускников рассадили в шахматном порядке

В гимназии под проведение экзамена выделили 17 кабинетов, в каждом из них может находиться не больше 9 школьников — раньше их могло быть 16. Выпускников рассадили в шахматном порядке

В кабинетах установлены лампы УФ-излучения, с помощью которых кабинеты обработали, перед тем как туда пришли школьники

В кабинетах установлены лампы УФ-излучения, с помощью которых кабинеты обработали, перед тем как туда пришли школьники

Проносить с собой можно только паспорт, ручки, воду и шоколад

Проносить с собой можно только паспорт, ручки, воду и шоколад

Перед экзаменом каждый настраивает себя на сдачу как может

Перед экзаменом каждый настраивает себя на сдачу как может

Самые популярные экзамены в этом году — русский язык, математика и обществознание, меньше всего выпускников сдают китайский язык&nbsp;

Самые популярные экзамены в этом году — русский язык, математика и обществознание, меньше всего выпускников сдают китайский язык 

Зимой в Новосибирске прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Журналист НГС вернулась в школу и попробовала сдать экзамен. Что из этого вышло — смотрите сами, мы записали всё на экшн-камеру.

А на прошлой неделе наш корреспондент посмотрел, как проходит репетиция ЕГЭ.

Если вы хотите вспомнить школьную программу по математике и проверить, насколько хорошо её знаете, то можете пройти наш тест из 12 вопросов школьной программы. Мы взяли задания из базового экзамена, чтобы у вас был хоть какой-то шанс. Также вы можете ответить на вопросы ЕГЭ по другим предметам — мы собрали их в одном тесте.

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«Горностай»ЕГЭэкзаменысоциальная дистанциякоронавирус в НовосибирскеМасочный режим
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