Разрешили снять маски: как в Новосибирске сдают ЕГЭ во время пандемии — 10 фото из «Горностая»

В этом году из-за пандемии коронавируса в регионе ввели многие ограничения. Они коснулись и образования — школьников перевели на удалёнку. Потом пришлось думать, как в таких условиях проводить ЕГЭ. В результате в пунктах проведения экзаменов решили измерять температуру, дезинфицировать кабинеты, наносить разметку — чтобы школьники держались на расстоянии в
Сегодня, 3 июля, НГС побывал на первом экзамене по информатике в новосибирской гимназии «Горностай» — посмотрите, как там проходил ЕГЭ во время пандемии.
Зимой в Новосибирске прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Журналист НГС вернулась в школу и попробовала сдать экзамен. Что из этого вышло — смотрите сами, мы записали всё на экшн-камеру.
А на прошлой неделе наш корреспондент посмотрел, как проходит репетиция ЕГЭ.
Если вы хотите вспомнить школьную программу по математике и проверить, насколько хорошо её знаете, то можете пройти наш тест из 12 вопросов школьной программы. Мы взяли задания из базового экзамена, чтобы у вас был хоть какой-то шанс. Также вы можете ответить на вопросы ЕГЭ по другим предметам — мы собрали их в одном тесте.