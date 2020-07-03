Разрешили снять маски: как в Новосибирске сдают ЕГЭ во время пандемии — 10 фото из «Горностая»

Зимой в Новосибирске прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Журналист НГС вернулась в школу и попробовала сдать экзамен. Что из этого вышло — смотрите сами, мы записали всё на экшн-камеру.



А на прошлой неделе наш корреспондент посмотрел, как проходит репетиция ЕГЭ.

Если вы хотите вспомнить школьную программу по математике и проверить, насколько хорошо её знаете, то можете пройти наш тест из 12 вопросов школьной программы. Мы взяли задания из базового экзамена, чтобы у вас был хоть какой-то шанс. Также вы можете ответить на вопросы ЕГЭ по другим предметам — мы собрали их в одном тесте.