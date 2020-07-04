«Тренеры могут отправиться на стройку вместо мигрантов»: сибирячка о горькой судьбе фитнес-клубов

— Наша студия молодая, работаем всего два года, но у нас уже много постоянных клиентов. В марте, перед началом пандемии, всё было замечательно. У фитнеса есть «высокий сезон» — весна и осень, когда люди готовятся к летнему отдыху и Новому году. Поток клиентов был достаточно хорошим, практически полные группы (мини-группы до 12 человек). Все фитнес-клубы в это время стараются подготовить себе подушку безопасности на летний период, но нас лишили этой возможности, и многие не то что не подготовились, а сразу ушли в минус.



Спасибо арендодателям, которые пошли навстречу, но после трех месяцев простоя многие начали «поджимать» своих арендаторов, так как сами попали в сложную финансовую ситуацию. Терпение у всех на исходе. В эти три месяца мы, конечно, старались работать дистанционно: проводили прямые эфиры, онлайн-марафоны, составляли индивидуальные планы питания и тренировок, занимались на улице, давали оборудование в аренду. Но это всё, к сожалению, никак не покроет наших расходов на коммунальные платежи, аренду, кредиты, да средств на существование, в принципе, нет.