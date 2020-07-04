«Тренеры могут отправиться на стройку вместо мигрантов»: сибирячка о горькой судьбе фитнес-клубов

Новосибирцы окончательно привыкли жить в условиях пандемии коронавируса. Сводки оперштаба о новой сотне заболевших больше никого не пугают, в маршрутках мы видим всё больше людей без масок, да и на улицах таких бесстрашных — толпы. Кажется, самое страшное уже позади. Или нет? Целые отрасли переживают сейчас сильнейший кризис. Заведения общепита, фитнес-клубы и торговые центры до сих пор закрыты. Со следующей недели власти могут открыть летние веранды, что частично спасет общепит, но для остальных перспективы туманны. Что происходит с работниками этих отраслей? Публикуем колонку руководителя фитнес-студии FLY Александры Пфейф, которая не стала ни на кого надеяться, а создала протестную петицию. Далее — от первого лица.
— Наша студия молодая, работаем всего два года, но у нас уже много постоянных клиентов. В марте, перед началом пандемии, всё было замечательно. У фитнеса есть «высокий сезон» — весна и осень, когда люди готовятся к летнему отдыху и Новому году. Поток клиентов был достаточно хорошим, практически полные группы (мини-группы до 12 человек). Все фитнес-клубы в это время стараются подготовить себе подушку безопасности на летний период, но нас лишили этой возможности, и многие не то что не подготовились, а сразу ушли в минус.
Спасибо арендодателям, которые пошли навстречу, но после трех месяцев простоя многие начали «поджимать» своих арендаторов, так как сами попали в сложную финансовую ситуацию. Терпение у всех на исходе. В эти три месяца мы, конечно, старались работать дистанционно: проводили прямые эфиры, онлайн-марафоны, составляли индивидуальные планы питания и тренировок, занимались на улице, давали оборудование в аренду. Но это всё, к сожалению, никак не покроет наших расходов на коммунальные платежи, аренду, кредиты, да средств на существование, в принципе, нет.
Я верю, что вирус существует — да, есть угроза распространения, да, болеют люди, но уже были подобные вирусы (птичий, свиной и так далее), и как-то справились, пережили эти времена без карантина и ограничений. Понимаю, что этот вирус особенный, что он быстро распространяется, но тогда ограничения должны быть везде. Мы видим, какие пробки на дорогах, какие очереди в магазинах, сколько человек в метро и общественном транспорте... Много вопросов: почему ограничивают именно общепит и спортивную индустрию? У нас и без пандемии есть требования, которые нужно выполнять (чистота и дезинфекция в помещениях, соблюдение всех норм в соответствии с требованиями к нашим сферам деятельности).
Мы с коллегами чувствуем какое-то пренебрежение к нашей профессии — гендиректор рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко предложил «тренерам отправиться на стройку вместо мигрантов». Мы же все сильные, выносливые, почему бы и нет? Но нет, мы выбрали именно эту профессию, и мы хотим работать именно в этой сфере.
Мы не просто советуем, как правильно выполнять упражнения. Мы учимся, у нас есть дипломы, мы знаем анатомию и физиологию человека, можем помочь быть не только «красивой фитоняшкой», но и сделать человека реально здоровым. Все люди разные, и очень много тех, кто идет заниматься, потому что «врач прописал». Каждый сам ответственен за свое здоровье. Люди не только «качаются», есть такие направления как «Здоровая спина», пилатес, растяжка (многие люди в возрасте или с проблемами со здоровьем это понимают и — ура — занимаются). Ну, а кардиотренировки, где в первую очередь тренируются сердце и легкие? Что страдает сейчас у жертв пандемии? Правильно, лёгкие. Нет волшебной таблетки для сильных лёгких, только занятия, специальные техники дыхания и многое другое.
Возьмем бассейн, футбол, карате — это всё необходимо каждому, просто каждый выбирает своё. И этим всем занимается тренер. Хотела ли я выбрать другую профессию? Нет, я счастлива работать с людьми, радуюсь за результат каждого, горжусь тем, что я делаю.
Думаю, мы в Новосибирске должны, как и остальные регионы, начать работать в соответствии с ограничениями, соблюдать масочный режим, дистанцию, ежечасную обработку оборудования, проветривать помещения.
«Мы согласны на все условия, только разрешите начать работать»
Я сама создала петицию с просьбой к губернатору дать спортивной индустрии работать — сейчас не так много подписей, как хотелось бы, но отклик есть. Спасибо нашим клиентам, друзьям, коллегам, родственникам, представителям других пострадавших отраслей и просто неравнодушным! Но это не первая петиция, уже писали и много официальных писем, и даже была встреча с губернатором, но нас никто не слышит и не идет навстречу.
Помимо моей петиции сейчас составляется письмо с просьбой о дополнительных субсидиях тренерам в поддержку нашего бизнеса. В социальных сетях мы уже стали семьей с ресторанами и кафе, поддерживаем все репосты и рассылки, ставим лайки и оставляем комментарии с просьбами (уже даже с мольбой) к правительству разрешить нам «выбраться из долговой ямы», но пока всё тщетно! Но нас ведь много, у всех семьи и кредиты, и мы верим, что нас услышат и пойдут на смягчение ограничений.
Хочу пожелать всем читателям, чтобы вы и ваши близкие были здоровы. Любите, цените моменты с родными! В этот непростой период желаю набраться всем ещё немного терпения. Мы будем жить, может, и не так, как прежде, но жизнь вернется!
А вы посещаете фитнес-центры / спортивные кружки / спортивные занятия?
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