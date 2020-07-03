Летники в Новосибирске могут открыть с 6 июля. Подробности переговоров рестораторов с властью

Рестораторы заявили, что полностью подготовили заведения к работе.

— Предприятия общественного питания города хорошо подготовились: закуплены санитайзеры, бактерицидные рециркуляторы, маски и перчатки, — рассказала Галина Шеломенцева, председатель правления ФРиО Сибири. — И это даже несмотря на существующий дефицит и резкий рост стоимости. Например, маска в рознице сейчас стоит минимум 9 рублей, рециркуляторы нужно заказывать заранее и они подорожали в 2–3 раза. Пачка перчаток до пандемии стоила 250 рублей, сейчас — минимум 800. Но все понимают, что на безопасности наших гостей нельзя экономить.

Федерация также попросила разрешить заведениям, у которых нет летних веранд, вынести столики на прилегающие территории.

«Отрасль понесла колоссальные убытки. Даже те заведения, которые смогли запустить доставку и работать навынос, восстановили оборот не более чем на 25–30% от мартовского уровня, — цитирует федерация президента ФРиО ресторатора Владимира Бурковского. — Возможность начать работать с классическим обслуживанием хотя бы на летних верандах нужна как глоток свежего воздуха. Это позволит обеспечить занятость большего числа сотрудников и вернуть их зарплаты к привычному уровню».