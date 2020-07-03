Летники в Новосибирске могут открыть с 6 июля. Подробности переговоров рестораторов с властью

В Новосибирске определили возможную дату открытия летних веранд кафе и ресторанов — им могут разрешить работать с 6 июля. Эту возможность рестораторы обсудили на сегодняшней встрече с первым заместителем губернатора Юрием Петуховым, а также представителями Минпромторга и Роспотребнадзора.
— Большинство ресторанов и кафе Новосибирска запускают свои летние веранды с 7 июля. Уже заявили о своих планах начать работать на летниках бар Guevara, рестораны Puppen House, кафе «Креп де Кофе» и другие. При этом обслуживание гостей будет идти со строгим соблюдением мер безопасности и требований Роспотребнадзора с учетом существующей эпидемиологической обстановки, — рассказали корреспонденту НГС в Федерации рестораторов и отельеров Сибири.
Рестораторы заявили, что полностью подготовили заведения к работе.
— Предприятия общественного питания города хорошо подготовились: закуплены санитайзеры, бактерицидные рециркуляторы, маски и перчатки, — рассказала Галина Шеломенцева, председатель правления ФРиО Сибири. — И это даже несмотря на существующий дефицит и резкий рост стоимости. Например, маска в рознице сейчас стоит минимум 9 рублей, рециркуляторы нужно заказывать заранее и они подорожали в 2–3 раза. Пачка перчаток до пандемии стоила 250 рублей, сейчас — минимум 800. Но все понимают, что на безопасности наших гостей нельзя экономить.
Федерация также попросила разрешить заведениям, у которых нет летних веранд, вынести столики на прилегающие территории.
«Отрасль понесла колоссальные убытки. Даже те заведения, которые смогли запустить доставку и работать навынос, восстановили оборот не более чем на 25–30% от мартовского уровня, — цитирует федерация президента ФРиО ресторатора Владимира Бурковского. — Возможность начать работать с классическим обслуживанием хотя бы на летних верандах нужна как глоток свежего воздуха. Это позволит обеспечить занятость большего числа сотрудников и вернуть их зарплаты к привычному уровню».
Руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Сергей Нешумов подтвердил, что открытие летников со следующей недели действительно обсуждалось на встрече с рестораторами. Однако окончательное решение пока не принято — вопрос будет рассматриваться губернатором в понедельник, 6 июля.
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После публикации новости с редакцией связалась Галина Шеломенцева, председатель правления ФРиО Сибири, рассказав, что в пресс-релизе была допущена ошибка и ее слова были приписаны другому эксперту — Анжелике Бурковской. В тексте новости эта информация была исправлена.
В конце июня новосибирские рестораторы объединились и запустили Instagram-петицию, чтобы привлечь к себе внимание и добиться встречи с губернатором региона Андреем Травниковым. Обозреватель НГС поговорил с совладельцами и руководителями пяти новосибирских ресторанных компаний разного уровня о том, что они собираются сейчас делать. Прогнозы у рестораторов неутешительные: по их словам, если не предпринять экстренных мер, уже в ближайшее время без работы останутся тысячи людей.